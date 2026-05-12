In un’app tutte le informazioni sulle ville e sui giardini medicei della Toscana

FIRENZE – Un nuovo strumento digitale per scoprire, conoscere e vivere il patrimonio Unesco delle Ville e Giardini medicei della Toscana. È stata presentata nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati l’app dedicata alle 14 Ville e Giardini medicei, realizzata nell’ambito del progetto Ville e Giardini medicei: una rete di connessione all’insegna della mobilità sostenibile.

L’applicazione nasce dalla collaborazione tra la Regione Toscana e il Dipartimento di architettura dell’università di Firenze (HeRe Lab) e la società Net7 Srl, grazie a un finanziamento del ministero della cultura e al cofinanziamento della Regione. Alla presentazione di stamani è intervenuta l’assessora alla cultura con delega al turismo culturale Cristina Manetti, la responsabile del settore fondazioni regionali per la cultura Margherita Tempestini, il coordinatore scientifico dell’associazione beni culturali Carlo Francini, Giuseppe De Luca e Carlo Ricci dell’università di Firenze, il direttore di Toscana Promozione Francesco Tapinassi.

“Questa app – ha dichiarato l’assessora alla cultura e al turismo culturale della Regione Toscana, Cristina Manetti intervenendo alla presentazione – rappresenta uno strumento importante per rendere ancora più conosciuto e accessibile il patrimonio delle Ville e Giardini medicei Unesco. Grazie alla tecnologia possiamo offrire una nuova modalità di visita e di scoperta, suggerendo itinerari e percorsi collegati alle Ville, anche all’insegna della camminata e del turismo lento, sempre più apprezzato. L’applicazione permette inoltre di avere informazioni in tempo reale su orari, aperture e collegamenti con i mezzi pubblici. È un modo concreto per avvicinare le persone a questo straordinario patrimonio e renderlo sempre più vissuto e visitato da cittadini e turisti”.

L’app accompagna cittadini e visitatori alla scoperta delle 14 componenti del sito Unesco e dei territori circostanti, offrendo mappe interattive, itinerari tematici, informazioni sui percorsi, sugli orari di apertura e sulle modalità di accesso ai siti, oltre a indicazioni aggiornate sui trasporti pubblici e sulla mobilità dolce.

Tra gli itinerari proposti figurano Alta Versilia, Da Firenze verso il Mugello, Ville e giardini medicei a Firenze e dintorni e Le Ville del Montalbano, pensati per favorire un’esperienza di viaggio sostenibile, lenta e immersiva nel paesaggio toscano.

L’applicazione è disponibile gratuitamente negli store online e sul sito ufficiale delle Ville e Giardini medicei Unesco della Toscana: Ville e Giardini Medicei Unesco.