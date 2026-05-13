‘Segn@la’ ecco la nuova app per una città più accessibile

FIRENZE – L’app Segn@la nasce con l’obiettivo di rendere più semplice e accessibile la comunicazione tra cittadini e Centrale Operativa, soprattutto per le persone sorde o con difficoltà comunicative. La piattaforma digitale è stata progettata per abbattere le barriere che spesso limitano l’accesso ai servizi pubblici e alla sicurezza urbana.

L’app permette di inviare segnalazioni in modo rapido e intuitivo attraverso percorsi guidati, senza la necessità di effettuare telefonate o scrivere lunghi messaggi. Tra le situazioni che possono essere comunicate figurano incidenti senza feriti, soste irregolari e altri episodi che richiedono l’intervento della polizia municipale.

Uno degli elementi centrali del progetto è l’attenzione all’accessibilità. L’interfaccia utilizza icone intuitive, istruzioni visive e video in Lingua dei segni italiana (Lis) per accompagnare l’utente durante ogni fase della segnalazione.

In questo modo anche chi ha difficoltà comunicative può interagire con i servizi pubblici in maniera autonoma e immediata.

L’app consente inoltre di condividere la posizione Gps e allegare fotografie o video utili alla Centrale Operativa per valutare rapidamente la situazione e intervenire in modo più efficace. Una funzione che punta a migliorare sia la tempestività sia la precisione delle operazioni sul territorio.

Dopo l’invio della richiesta, il cittadino può seguire l’evoluzione della pratica attraverso un sistema di aggiornamenti che mostra la presa in carico della segnalazione e l’eventuale conclusione dell’intervento. Un meccanismo pensato per aumentare la trasparenza e rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni.

Dal punto di vista della sicurezza informatica, l’accesso all’app avviene tramite identità digitale, con autenticazione attraverso Spid o Carta d’identità elettronica (Cie).

Garantendo maggiore tutela dei dati personali e un utilizzo controllato del servizio. L’integrazione con i sistemi della Centrale Operativa permette inoltre una gestione tracciabile delle comunicazioni.