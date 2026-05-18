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Azzi: “Italia, Spagna e Giappone, Dazn unico broadcaster a trasmettere i Mondiali in tre Paesi”

Sport nazionale
REDAZIONE
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Corriere Toscano
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(Adnkronos) – “Trasmetteremo tutte le partite dei Mondiali, siamo orgogliosi di trasmettere in app tutte le 104 partite, di cui 69 in esclusiva solo su Dazn. Tra l’altro siamo l’unico broadcaster a trasmettere i Mondiali in tre Paesi: Italia, Spagna e Giappone. Questo ci rende ancora più orgogliosi. Trasmetteremo le partite arricchendole di contenuti editoriali che andranno dalla sera fino alla mattina dopo, con quasi 24 ore live”. Lo ha detto il Ceo di Dazn Italia Stefano Azzi, in occasione della presentazione del palinsesto di Dazn per i Mondiali 2026. 

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