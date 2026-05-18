“È stata un’esperienza unica”: Lorenzo Salvetti vince Amici 2026

La nuova edizione del talent di Maria De Filippi si è chiusa con il successo di Lorenzo Salvetti, giovane cantante veronese che nella finalissima di domenica 17 maggio ha conquistato il pubblico battendo Alessio al televoto.

Con questo risultato, Lorenzo Salvetti trionfa ad Amici 2026 al termine di un percorso costruito tra esibizioni dal vivo, inediti e una crescita artistica che lo ha portato fino all’ultimo atto del programma.

La finale si è svolta senza grandi ospiti in studio, lasciando spazio esclusivamente ai concorrenti e alle loro performance. Una scelta che ha puntato tutto sul talento dei protagonisti e sulla decisione del pubblico da casa.

Per il cantante diciottenne si tratta di un nuovo importante traguardo dopo l’esperienza a X Factor nel 2024, dove aveva raggiunto il quarto posto. Un percorso che ricorda quello di altri artisti passati dai talent musicali prima del definitivo salto di popolarità.

Nel corso dell’edizione Lorenzo ha presentato gli inediti ‘Stupida vita’, ‘Prima di te e dopo’ e ‘Dimmelo tu’, consolidando una fanbase molto attiva anche sui social.

Al termine della diretta il giovane cantante ha definito il percorso ad Amici “un’esperienza unica”, ringraziando il pubblico per il sostegno ricevuto nelle ultime settimane.

Con la vittoria del talent e il premio finale da 100mila euro in gettoni d’oro, adesso per lui si apre una nuova fase nel mondo della musica.