Il cavallo cade durante l’esibizione davanti a re Carlo: morta Ciara Sullivan

Una giovane soldatessa britannica è morta durante il Royal Windsor Horse Show, storico evento equestre nato nel 1943 e diventato negli anni uno degli appuntamenti più seguiti dalla famiglia reale britannica.

La vittima era Ciara Sullivan, 24 anni, membro della King’s Troop Royal Horse Artillery, rimasta coinvolta in un tragico incidente durante un’esibizione davanti a re Carlo III.

Secondo le ricostruzioni diffuse dagli organizzatori e dal Ministero della Difesa britannico, il cavallo avrebbe perso l’equilibrio durante la dimostrazione, travolgendo la giovane militare. Nonostante i soccorsi immediati, le ferite riportate si sono rivelate fatali.

La notizia della morte di Ciara Sullivan durante il Royal Windsor Horse Show ha scosso il Regno Unito e l’intero esercito britannico. Buckingham Palace ha fatto sapere che il sovrano è rimasto “profondamente scioccato e addolorato” dopo aver appreso quanto accaduto.

Nata il 9 dicembre 2001, Ciara Sullivan si era arruolata nell’esercito nel 2020 entrando successivamente nella King’s Troop Royal Horse Artillery, reparto specializzato nelle cerimonie militari a cavallo.

Aveva partecipato ai funerali di Stato della regina Elisabetta II e all’incoronazione di Carlo III, oltre a numerose cerimonie ufficiali a Hyde Park e Green Park. Negli ultimi anni aveva ottenuto anche la qualifica di istruttrice avanzata di equitazione militare.

Nel ricordo diffuso dal suo comandante viene descritta come una “fantina eccezionale” e una presenza capace di trasmettere energia e sostegno ai colleghi. “Sully”, come veniva chiamata dagli amici, era considerata un punto di riferimento all’interno del reparto.