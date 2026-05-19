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Da compagni di palco a famiglia: “Che Dio ti protegga, figlia mia”

Il cantante ha condiviso sui social le immagini della cerimonia insieme alla moglie Greta Cuoghi e all’amico ritrovato

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REDAZIONE
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Battesimo figlia di Benjamin Mascolo
Crediti: Ig| @Benjamin Mascolo @Benji e Fede
1 ' di lettura

Federico Rossi padrino di Athena, figlia dell’amico e collega Benjamin Mascolo. Il cantante ha celebrato il battesimo della figlia Athena, nata lo scorso ottobre dall’amore con la moglie Greta Cuoghi, condividendo sui social alcuni momenti della giornata trascorsa insieme alla famiglia e agli amici più stretti.

Tra le persone presenti alla cerimonia c’era anche Federico Rossi, collega e storico compagno artistico del duo Benji e Fede, scelto come padrino della bambina. Una presenza che ha attirato l’attenzione dei fan, soprattutto dopo il periodo di distanza che negli ultimi anni aveva allontanato i due cantanti.

“Che Dio ti protegga, figlia mia”, ha scritto Benjamin Mascolo accompagnando una serie di fotografie pubblicate sui social. Negli scatti si vede la piccola Athena tra le braccia del padre e di Federico Rossi durante la giornata dedicata al battesimo.

Il rapporto tra i due artisti sembra essersi definitivamente ricucito negli ultimi mesi. Dopo la separazione professionale e personale che aveva segnato la fine di una fase importante della loro carriera, Benjamin Mascolo e Federico Rossi sono tornati a frequentarsi con continuità, condividendo anche nuovi progetti.

Tra questi c’è il podcast Caro Amico, annunciato recentemente dagli stessi cantanti su un post su Instagram. Il progetto sarà dedicato proprio al tema dell’amicizia e vedrà in ogni puntata la partecipazione di un ospite insieme al proprio migliore amico o alla propria migliore amica.

“Nessuno meglio di noi può raccontare l’amicizia. Non perché siamo esperti, ma perché siamo sopravvissuti”, raccontano nella presentazione del podcast. “Amici, colleghi, fratelli, soci, compagni di palco, di tour, di delirio, di silenzi e ritorni”.

Il format punterà a raccontare legami autentici, aneddoti personali e momenti inediti lontani dalle interviste tradizionali. “Le storie più vere non escono nelle interviste classiche. Escono quando accanto a te c’è qualcuno che sa tutto”, spiegano ancora Benjamin Mascolo e Federico Rossi nel lancio di Caro Amico.

© Riproduzione riservata

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