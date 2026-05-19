Corona scuote il Napoli, il web si riversa sul profilo di Meret: ecco perché

Si accende il caso attorno all’ultima puntata di Falsissimo, il format pubblicato su Youtube da Fabrizio Corona. Al centro della vicenda c’è Alex Meret, portiere del Napoli, che sarebbe pronto ad avviare un’azione legale dopo alcune dichiarazioni ritenute gravemente lesive.

Secondo quanto riportato da Radio Crc, emittente partner ufficiale del club azzurro, il giocatore avrebbe deciso di affidarsi ai propri avvocati per procedere con una querela.

Nel video, presentato dallo stesso Corona come una “puntata bomba” sul Napoli, l’ex re dei paparazzi descrive il calcio italiano come un sistema dominato da procuratori, soldi, pressioni e guerre interne agli spogliatoi.

Il principale bersaglio della puntata è Antonio Conte, raccontato come un allenatore estremamente rigido e ossessionato dal controllo dello spogliatoio. Corona parla di metodi di allenamento durissimi, tensioni interne e giocatori ormai esasperati.

Tra le accuse più pesanti vengono citati presunti malumori di diversi calciatori azzurri e una situazione descritta come esplosiva all’interno dello spogliatoio del Napoli.

La parte più delicata riguarda però il nome di Alex Meret. Nella puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona sostiene di essere stato contattato da presunti intermediari vicini ad alcuni giocatori del Napoli per pubblicare contenuti contro Antonio Conte.

Secondo quanto raccontato nel video, sarebbe stata proposta anche una somma di denaro per diffondere materiale in grado di colpire l’allenatore azzurro, facendo riferimento anche alla vicenda legata ad Antonella Fiordelisi.

Nel corso della puntata Corona cita apertamente Meret, indicandolo come uno dei presunti protagonisti della vicenda. Accuse che, al momento, restano esclusivamente dichiarazioni rese all’interno del format Youtube e prive di riscontri giudiziari.

Fonti vicine al portiere del Napoli avrebbero definito le affermazioni “totalmente infondate” e lesive della sua immagine.

Dopo la pubblicazione del video, il profilo social del giocatore è stato preso d’assalto da migliaia di tifosi del Napoli, molti dei quali hanno espresso sostegno e vicinanza al portiere azzurro.