A Cecilia Sala il Pegaso della ‘Toscana delle Donne’: la consegna al Festival Reclaim

FIRENZE – La giornalista Cecilia Sala ha ricevuto il Pegaso della Toscana delle Donne, consegnato dall’assessora regionale alle pari opportunità Cristina Manetti nell’ambito della prima edizione del Festival Reclaim, promosso da Cospe e in corso a Firenze.

La consegna è avvenuta questo pomeriggio (22 maggio) all’Impact Hub di via Panciatichi, alla presenza della presidente di Cospe Anna Meli e dell’assessore del Comune di Firenze Giovanni Bettarini.

Il riconoscimento, nato all’interno del festival La Toscana delle Donne, viene assegnato dalla Regione Toscana a personalità del giornalismo, della cultura, dei diritti civili e delle istituzioni che si distinguono per l’impegno a favore della parità di genere e del riscatto sociale femminile. Nelle precedenti edizioni era stato attribuito a Monica Guerritore, Giovanna Botteri, Maurizio de Giovanni e Simona Giarratano.

Cecilia Sala è stata premiata per il suo contributo nel raccontare la condizione delle donne nei diversi contesti internazionali.

“Il Pegaso della Toscana delle Donne – dichiara Manetti – rappresenta un riconoscimento a figure che, con il loro lavoro e la loro testimonianza, contribuiscono a tenere alta l’attenzione sui diritti, sulla libertà di informazione e sulla condizione femminile nel mondo”.

“Ringrazio l’assessora Manetti – ha detto Cecilia Sala – sono orgogliosa e onoratissima di questo premio. Credo sia soprattutto un riconoscimento alle voci che ho raccolto sul campo, di donne ben più coraggiose di me. Penso in particolare alle donne iraniane, soprattutto alle giovani generazioni: questo premio è soprattutto per loro”.