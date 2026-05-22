27.5 C
Firenze
venerdì 22 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

A Cecilia Sala il Pegaso della ‘Toscana delle Donne’: la consegna al Festival Reclaim

La consegna è avvenuta questo pomeriggio (22 maggio) all’Impact Hub di via Panciatichi dalle mani di Cristina Manetti

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
REDAZIONE
A Cecilia Sala il Pegaso della 'Toscana delle Donne': la consegna al Festival Reclaim (foto Toscana Notizie)
1 ' di lettura

FIRENZE – La giornalista Cecilia Sala ha ricevuto il Pegaso della Toscana delle Donne, consegnato dall’assessora regionale alle pari opportunità Cristina Manetti nell’ambito della prima edizione del Festival Reclaim, promosso da Cospe e in corso a Firenze.

La consegna è avvenuta questo pomeriggio (22 maggio) all’Impact Hub di via Panciatichi, alla presenza della presidente di Cospe Anna Meli e dell’assessore del Comune di Firenze Giovanni Bettarini.

Il riconoscimento, nato all’interno del festival La Toscana delle Donne, viene assegnato dalla Regione Toscana a personalità del giornalismo, della cultura, dei diritti civili e delle istituzioni che si distinguono per l’impegno a favore della parità di genere e del riscatto sociale femminile. Nelle precedenti edizioni era stato attribuito a Monica Guerritore, Giovanna Botteri, Maurizio de Giovanni e Simona Giarratano.

Cecilia Sala è stata premiata per il suo contributo nel raccontare la condizione delle donne nei diversi contesti internazionali.

“Il Pegaso della Toscana delle Donne – dichiara Manetti – rappresenta un riconoscimento a figure che, con il loro lavoro e la loro testimonianza, contribuiscono a tenere alta l’attenzione sui diritti, sulla libertà di informazione e sulla condizione femminile nel mondo”.

“Ringrazio l’assessora Manetti – ha detto Cecilia Sala – sono orgogliosa e onoratissima di questo premio. Credo sia soprattutto un riconoscimento alle voci che ho raccolto sul campo, di donne ben più coraggiose di me. Penso in particolare alle donne iraniane, soprattutto alle giovani generazioni: questo premio è soprattutto per loro”.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
27.5 ° C
28.5 °
26.5 °
37 %
4.6kmh
20 %
Ven
27 °
Sab
29 °
Dom
30 °
Lun
32 °
Mar
34 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2550)ultimora (1275)Video Adnkronos (461)ImmediaPress (268)lavoro (132)salute (100)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati