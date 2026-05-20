Dai progetti con le scuole alla nuova stagione nel dettaglio: al Teatro della Pergola è tempo di open day

FIRENZE – Il teatro non è solo ciò che accade quando si spengono le luci in sala; il teatro è un luogo che vive, progetta e costruisce incessantemente, prima, durante e dopo lo spettacolo.

Martedì (26 maggio) dalle 11 alle 21, il Teatro della Toscana apre la ‘quarta parete’ tra scena e città per un open day al Teatro della Pergola senza precedenti.

Per dieci ore consecutive le porte rimarranno aperte per scoprire la stagione 2026/2027 In Alt(r)o Mare e le linee artistiche della Fondazione. Non sarà solo un annuncio di titoli: sarà un viaggio nel cuore pulsante della macchina teatrale, alla scoperta di quella magia che incanta ogni sera, risultato di un lavoro corale, fatto di artigianalità, tecnica e dedizione.

A partire dalle 11, dunque, sarà possibile ricevere informazioni sulla prossima stagione, rinnovare e fare nuovi acquisti delle formule di abbonamento a posto fisso alla biglietteria del Teatro della Pergola, che rimarrà eccezionalmente aperta fino alle 21.

Alle 11 il primo momento di confronto tecnico e narrazione dettagliata: direzione generale e artistica, soci e istituzioni, illustreranno le scelte che compongono il mosaico In Alt(r)o Mare. Un momento di sintesi e approfondimento necessario per comunicare ad abbonati e spettatori, attraverso giornali, radio, tv, siti web, il valore civile e artistico della proposta del Teatro della Toscana dalle 11 alle 18

Il Teatro della Pergola si trasforma in un’officina aperta, senza barriere e con accesso libero. È l’occasione per scoprire cosa accade dietro le quinte e incontrare i professionisti che danno vita all’arte teatrale. Tra i luoghi simbolo, sarà possibile esplorare liberamente: il palcoscenico: per vedere da vicino la complessa macchina scenica e gli ingranaggi che muovono ogni rappresentazione; l’atelier internazionale del costume: un’immersione tra stoffe e bozzetti nel laboratorio dove nascono gli abiti di scena; l’archivio storico: un viaggio tra i documenti e la memoria che hanno fatto la storia della Pergola. Un’esperienza diretta per vedere la meraviglia costruirsi sotto i propri occhi, scoprendo la sapienza artigiana di tecnici e maestranze.

Alle 15,30 dell’atrio delle colonne protagonisti i progetti con le scuole per l’anno scolastico in conclusione: la consegna del Premio Goffredo Fofi sull’approfondimento degli spettacoli in stagione e i percorsi di Formazione Scuola-Lavoro. Nella Sala Oro del Teatro sarà allestita una piccola mostra con i lavori degli studenti che hanno partecipato alle nostre attività: dal progetto di regia su Non ti pago! di Eduardo De Filippo al Teatro Boom!, un’opportunità formativa che ha coinvolto tre Istituti di Istruzione Superiore volta a progettare originali modalità di comunicazione e promozione degli spettacoli in stagione.

Alle 15,30 sul palcoscenico della Sala Grande la lezione aperta del Centro di avviamento all’espressione. Scoprire da vicino l’attività del Cae, il Centro di avviamento all’espressione. Sarà un momento da osservare: una dimostrazione del percorso svolto fino ad oggi dagli allievi durante il quale, con la guida dei loro insegnanti, hanno avuto modo di avvicinare o approfondire, a seconda dei livelli dei corsi, il metodo mimico di Orazio Costa. Sarà, però, anche una lezione aperta alla partecipazione di tutti. Chiunque lo desideri, infatti, potrà mettersi in gioco e prendere parte attiva agli esercizi, sperimentando in prima persona il lavoro dell’attore.

Alle 18 in Sala Grande Stefano Massini presenta al pubblico la stagione e le linee artistiche 2026/2027. Il clou dell’Open Day è affidato al direttore artistico. Non un semplice elenco di titoli, ma una narrazione che svela il senso profondo della nuova stagione 2026/2027.

Il direttore artistico del Teatro della Toscana dal palcoscenico della Pergola ci guiderà attraverso i fili invisibili che legano gli spettacoli, trasformando la presentazione in un racconto teatrale vero e proprio. Con la sua capacità unica di intrecciare storia e attualità, Massini svelerà le linee artistiche che guideranno In Alt(r)o Mare il Teatro della Toscana: un viaggio nel pensiero, nella parola e nel gesto.

Sarà l’occasione per comprendere non solo ‘cosa’ andrà in scena, ma ‘perché’ si è scelto di metterlo in scena. Un invito a scoprire una stagione pensata come uno specchio del nostro tempo, tra grandi classici rivisitati e nuove drammaturgie contemporanee.

Al termine, il piacere della condivisione si sposterà dalla Sala Grande al Velluto Bistrot, il Caffè del Teatro, per un brindisi finale: un momento conviviale per festeggiare l’inizio di questo nuovo viaggio, scambiare impressioni e festeggiare, calice alla mano, la stagione che verrà.