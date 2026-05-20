Lavoro, Cafà (Cifa): “Nuovo contratto strumento di semplificazione e welfare” Video News 20 Maggio 2026 14:14 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Margiotta (Confsal): “Contratto multimanifatturiero supera frammentazione” Video News Cifa-Confsal, Pizzuti: “Contratto garantisce salario giusto” Video News Ccnl intersettoriale manifatturiero, nuovo contratto per 17 comparti produttivi Video News Lavoro, Dini: “Malattie professionali aumentate del 54% negli ultimi anni” Video News Ben Gvir tra gli attivisti della Flotilla detenuti e inginocchiati: “Benvenuti in Israele” Video News Trasporti: Eminente (Enac), ‘Decarbonizzazione pilastro e Italia all’avanguardia nel settore’ Video News Trasporti: Damiani (FI), ‘Usare Pnrr e fondi UE per sostenere decarbonizzazione del trasporto aereo’ Video News Trasporti: Cardullo (fondazione Pacta), ‘Serve confronto tra stakeholder per policy su Video News Prometeo tv n° 20 del 20 maggio 2026 Video News Bullismo: Graziano (Unicef), ‘vogliamo essere una guida per i giovani’ Video News Bullismo: Marcialis (BullyBuster), ‘una app che fornisce segnali preventivi’ Video News Bullismo: Amich (FdI), ‘tematica che va affrontata dentro e fuori dai palazzi’ Carica altri Firenze poche nuvole enter location 24.3 ° C 25.4 ° 22.6 ° 56 % 2.6kmh 20 % Mer 24 ° Gio 28 ° Ven 29 ° Sab 28 ° Dom 28 ° Ultimi articoli Lavoro Casa: geometri, contributo categoria per rafforzare provvedimento Lavoro Infortuni, Dini (Consulenti lavoro): “Più rischi legati a stress e ansia” Cultura ed Eventi Dai progetti con le scuole alla nuova stagione nel dettaglio: al Teatro della Pergola è tempo di open day Salute e Benessere Sanità, Salutequità: “Revisione prontuario farmaci non tocchi diritti e tasche pazienti” Sport nazionale ‘La Lazio molto più che calcio!’, i giovani incontrano i campioni il 29-30 maggio a Velletri SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Margiotta (Confsal): “Contratto multimanifatturiero supera frammentazione” Video News Cifa-Confsal, Pizzuti: “Contratto garantisce salario giusto” Video News Ccnl intersettoriale manifatturiero, nuovo contratto per 17 comparti produttivi Video news Video News Margiotta (Confsal): “Contratto multimanifatturiero supera frammentazione” Video News Cifa-Confsal, Pizzuti: “Contratto garantisce salario giusto” Video News Ccnl intersettoriale manifatturiero, nuovo contratto per 17 comparti produttivi