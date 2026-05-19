Giro-E Enel a Forte dei Marmi, il paese si riempie di biciclette e famiglie

FORTE DEI MARMI – Il Giro-E Enel a Forte dei Marmi ha richiamato cittadini, famiglie, bambini e appassionati nel centro cittadino, trasformato per una giornata in un villaggio dedicato allo sport e alla mobilità sostenibile.

La località versiliese ha ospitato per la prima volta la partenza di una tappa dell’evento ciclistico riservato alle biciclette da corsa a pedalata assistita, che si svolge negli stessi giorni e su parte delle strade del Giro d’Italia.

La settima frazione è partita da Forte dei Marmi con arrivo a Marina di Massa.

Fin dalla mattina il Green Fun Village, allestito tra via Matteotti, via Pascoli e la Pineta Tarabella, ha accolto il pubblico con stand, giochi, musica, attività sportive e percorsi educativi sul riciclo. Spazio anche alla pump track aperta ai presenti e alle iniziative promosse dalle realtà associative del territorio.

Uno dei momenti più seguiti è stata la presentazione dei team e dei capitani del Giro-E Enel. Sul palco sono passati nomi noti del ciclismo italiano e internazionale, tra cui Gianni Bugno, Claudio Chiappucci, Damiano Cunego, Sonny Colbrelli, Andrea Tafi, Marta Bastianelli e Giacomo Nizzolo, insieme a volti del mondo dello spettacolo e della comunicazione legati alla manifestazione.

A dare il via ufficiale alla tappa è stato il consigliere allo sport Alberto Mattugini, davanti a un pubblico numeroso lungo il percorso di partenza. Bandiere tricolori, applausi e la presenza di molti bambini hanno accompagnato l’avvio della frazione, in un clima di festa diffuso nel centro cittadino.

Alla riuscita del Giro-E Enel a Forte dei Marmi hanno contribuito anche le associazioni locali, presenti con attività e dimostrazioni per tutta la giornata. Tra queste Unione Proprietari Bagni, Aido, Acsi, Aniep, Misericordia di Forte dei Marmi, Hockey Club Forte dei Marmi, Forte Triathlon, Pugilistica Forte dei Marmi, Oasi Sport, Ginnastica Raffaello Motto e Scuola Cani Salvataggio.

“È stata una giornata bellissima per Forte dei Marmi – ha dichiarato Mattugini – che ha saputo accogliere un evento di grande prestigio con entusiasmo, organizzazione e partecipazione. Voglio ringraziare in modo particolare l’Ufficio Sport del Comune, la Polizia Locale, tutte le associazioni presenti, i volontari e gli organizzatori che hanno contribuito alla riuscita dell’evento”.

La manifestazione, organizzata da Rcs Sport, ha portato nel cuore della Versilia una giornata di sport, promozione del territorio e attenzione agli stili di vita attivi. Il passaggio del Giro-E Enel a Forte dei Marmi ha confermato anche il ruolo degli eventi ciclistici come occasione di partecipazione per la comunità locale.