14.9 C
Firenze
lunedì 18 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Pupo rinvia il concerto di Napoli: “La mia mamma sta per andarsene”

L’artista ha annunciato sui social il rinvio dello spettacolo del 19 maggio al teatro Acacia, spiegando di voler restare accanto alla madre

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
REDAZIONE
Pupo
crediti: IG | @enzoghinazzi
Meno di 1 ' di lettura

AREZZO – Il cantante Pupo, pseudonimo di Enzo Ghinazzi, nato a Ponticino in provincia di Arezzo, ha annunciato sui social il rinvio dello spettacolo previsto per martedì 19 maggio al Teatro Acacia di Napoli, spiegando di non essere nelle condizioni emotive per salire sul palco.

Con un lungo messaggio pubblicato su Instagram, l’artista ha raccontato il difficile momento personale che sta vivendo legato alle condizioni della madre.

“Devo chiedere scusa a tutte le persone che hanno acquistato il biglietto per lo spettacolo – ha scritto –. Ve lo dico con la chiarezza e la sincerità che da sempre contraddistingue ogni mia scelta: non sono nelle condizioni psicologiche di poterlo fare”.

Nel post, il cantante ha spiegato che la madre sarebbe gravemente malata: “La mia mamma sta per andarsene ed io devo assolutamente starle accanto”.

Se le condizioni lo permetteranno, lo spettacolo del Teatro Acacia sarà recuperato mercoledì 14 ottobre nella stessa location partenopea.

“Il mio cuore è a pezzi, ma per voi che mi amate continua sempre a battere forte”, ha concluso il cantante nel messaggio rivolto al pubblico.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
14.9 ° C
16.1 °
13.2 °
74 %
1kmh
0 %
Lun
21 °
Mar
20 °
Mer
25 °
Gio
28 °
Ven
29 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2388)ultimora (1232)Video Adnkronos (430)ImmediaPress (228)lavoro (113)salute (100)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati