Pupo rinvia il concerto di Napoli: “La mia mamma sta per andarsene”

AREZZO – Il cantante Pupo, pseudonimo di Enzo Ghinazzi, nato a Ponticino in provincia di Arezzo, ha annunciato sui social il rinvio dello spettacolo previsto per martedì 19 maggio al Teatro Acacia di Napoli, spiegando di non essere nelle condizioni emotive per salire sul palco.

Con un lungo messaggio pubblicato su Instagram, l’artista ha raccontato il difficile momento personale che sta vivendo legato alle condizioni della madre.

“Devo chiedere scusa a tutte le persone che hanno acquistato il biglietto per lo spettacolo – ha scritto –. Ve lo dico con la chiarezza e la sincerità che da sempre contraddistingue ogni mia scelta: non sono nelle condizioni psicologiche di poterlo fare”.

Nel post, il cantante ha spiegato che la madre sarebbe gravemente malata: “La mia mamma sta per andarsene ed io devo assolutamente starle accanto”.

Se le condizioni lo permetteranno, lo spettacolo del Teatro Acacia sarà recuperato mercoledì 14 ottobre nella stessa location partenopea.

“Il mio cuore è a pezzi, ma per voi che mi amate continua sempre a battere forte”, ha concluso il cantante nel messaggio rivolto al pubblico.