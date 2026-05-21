Pinocchio arriva a Firenze: spettacoli, notti al museo e laboratori per insegnare ai bambini a riconoscere le fake news

FIRENZE – ‘Firenze dei Bambini 2026′ trasformerà il centro storico in un grande spazio dedicato all’infanzia e all’immaginazione. Da venerdì 22 a domenica 24 maggio, musei, biblioteche, piazze e palazzi cittadini ospiteranno spettacoli, laboratori e attività gratuite ispirate al mondo di Pinocchio e al tema della verità delle notizie.

L’edizione 2026 della manifestazione coincide con il bicentenario della nascita di Carlo Collodi, autore del celebre burattino e giornalista fiorentino. Il filo conduttore scelto dagli organizzatori sarà proprio il rapporto tra bugie, mezze verità e fake news, affrontato attraverso attività pensate per bambini e ragazzi dai 0 ai 12 anni.

La manifestazione partirà simbolicamente dall’Ospedale Pediatrico Meyer, dove gli artisti Riccardo Mazzei ed Edoardo Malagigi realizzeranno un grande Pinocchio destinato ad accompagnare il pubblico durante tutta la tre giorni. Nei giorni successivi il programma coinvolgerà alcuni dei luoghi più conosciuti della città, tra cui Palazzo Vecchio, Palazzo Medici Riccardi, Biblioteca delle Oblate e Santa Maria Novella.

Tra gli appuntamenti più attesi ci saranno le “notti al museo”, con aperture straordinarie serali e attività dedicate alle famiglie, oltre ai laboratori organizzati insieme a giornalisti e professionisti dell’informazione, imparando a distinguere una notizia vera da una falsa.

Spazio anche al teatro, alla musica e all’illustrazione. Previsti incontri con il disegnatore Roberto Innocenti, spettacoli dedicati al mondo di Pinocchio e attività artistiche curate da musei, associazioni culturali e realtà educative cittadine. Non mancheranno iniziative scientifiche, giochi, percorsi sensoriali e laboratori dedicati al mondo dell’acqua, dell’ambiente e dell’alimentazione.

Il gran finale di ‘Firenze dei Bambini 2026′ è previsto domenica pomeriggio in Piazza della Signoria con una grande parata animata da Pinocchio, dalla Fata turchina e dagli altri personaggi del racconto collodiano accompagnati da musica e spettacoli itineranti. Tutte le attività saranno gratuite, mentre per alcuni eventi sarà necessaria la prenotazione.