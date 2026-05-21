Meno figli, meno futuro? Non è detto

Per anni abbiamo raccontato la denatalità come un conto che non torna. Da una parte sempre meno bambini, dall’altra sempre più anziani. In mezzo, meno lavoratori, meno contributi, più pensioni, più sanità, più assistenza. La conclusione sembra obbligata: se non torniamo a fare figli, siamo destinati al declino. Il numero intorno a cui ruota quasi tutto è 2,1 figli per donna: il famoso livello di sostituzione. In parole semplici, la soglia che permette a una popolazione di rimpiazzare sé stessa nel tempo, almeno nei Paesi a bassa mortalità e in assenza di migrazioni. Sotto quel livello, l’allarme scatta quasi automaticamente.

Ma se il problema fosse un po’ più complicato? E se fare pochi figli non fosse, da solo, la fine del mondo?

La domanda arriva da un articolo pubblicato su Nature Human Behaviour da Wolfgang Lutz, ricercatore emerito dell’International Institute for Applied Systems Analysis, e Guillaume Marois, ricercatore senior IIASA e professore associato all’Asian Demographic Research Institute dell’Università di Shanghai. Il titolo è già una piccola provocazione: “La bassa fertilità potrebbe persistere e fare bene all’economia”.

Secondo le nuove proiezioni Eurostat, la popolazione dell’Unione europea dovrebbe crescere ancora per pochi anni, passando da 451,8 milioni nel 2025 a un picco di 453,3 milioni nel 2029. Poi inizierebbe la discesa: 445 milioni nel 2050 e 398,8 milioni nel 2100. Rispetto al 2025 significa 53 milioni di persone in meno, pari a un calo dell’11,7%. Non proprio un dettaglio.

Il mito del rimbalzo

Per molto tempo la transizione demografica è stata raccontata come una curva destinata a trovare un nuovo equilibrio. Prima le società hanno molti figli e alta mortalità. Poi la mortalità scende: più bambini sopravvivono, si vive più a lungo, la popolazione cresce. Infine, con urbanizzazione, istruzione, contraccezione e cambiamento dei modelli familiari, scende anche la fertilità.

Il finale atteso era rassicurante: meno figli rispetto al passato, certo, ma abbastanza da mantenere più o meno stabile la popolazione. Quel punto di equilibrio veniva identificato nel livello di sostituzione: circa 2,1 figli per donna. Non tanti come nelle società agricole, non pochi da far restringere la popolazione. Il numero giusto per rimpiazzare una generazione con la successiva.

Ma la storia non ha seguito il copione. La transizione demografica, iniziata nella Francia dell’Ottocento, si è estesa a gran parte del mondo, anche se non ovunque con gli stessi tempi. Nei Paesi ad alto reddito, però, la fertilità non si è fermata intorno a 2,1. Dopo la parentesi del baby boom, il calo è ripreso e in molti Paesi sviluppati le nascite sono scese molto sotto la soglia di sostituzione. In alcuni casi si è arrivati alla cosiddetta “lowest-low fertility”, cioè una fertilità pari o inferiore a 1,3 figli per donna.

Per anni questo crollo è stato interpretato come uno sbandamento temporaneo. La fertilità, si pensava, sarebbe scesa troppo, ma poi avrebbe “rimbalzato”. A riportarla su sarebbero stati il benessere, la parità di genere, i servizi per l’infanzia, la conciliazione tra famiglia e lavoro. A rendere forte questa ipotesi fu anche uno studio pubblicato su Nature nel 2009 da Mikko Myrskylä, Hans-Peter Kohler e Francesco C. Billari, dal titolo “Lo sviluppo può invertire il calo della fertilità”: analizzando il rapporto tra Indice di sviluppo umano e fertilità, gli autori mostrarono che nei Paesi meno sviluppati più sviluppo significava meno figli, mentre nei Paesi più avanzati, oltre una soglia di HDI intorno a 0,86, la relazione sembrava invertirsi. È proprio questo il primo mito che Lutz e Marois mettono in discussione. Aggiornando la fotografia fino al 2023, gli autori sostengono che quel rimbalzo non si vede più. Anzi: nella relazione globale tra sviluppo umano e fertilità, il segno torna chiaramente negativo. Più alto è l’Indice di sviluppo umano di un Paese, più bassa tende a essere la sua fertilità.

Il dato colpisce perché riguarda anche i Paesi che per anni sono stati indicati come esempi da seguire. I Paesi nordici, spesso raccontati come il modello capace di tenere insieme welfare, lavoro femminile, parità di genere e vita familiare, hanno registrato cali inattesi delle nascite. Non erano immuni. Non bastava essere ricchi, organizzati e relativamente egualitari perché la fertilità tornasse automaticamente verso l’alto. “L’idea che lo sviluppo da solo riporterà la fertilità semplicemente non regge più”, sintetizza Marois.

Il tabù dei 2,1 figli

Il secondo punto riguarda il numero magico: 2,1 figli per donna. È un indicatore importante, certo. Ma nel dibattito pubblico è diventato quasi una linea del destino: sopra, stabilità; sotto, declino.

Lutz e Marois invitano a essere più cauti. Quel numero funziona solo dentro ipotesi molto precise: mortalità stabile, assenza di migrazioni, struttura per età non troppo squilibrata. Sono condizioni utili nei modelli, ma molto lontane dal mondo reale. Le persone vivono più a lungo, i flussi migratori cambiano la composizione delle società, le generazioni non hanno tutte la stessa dimensione. Soprattutto, una popolazione stabile non è per forza una popolazione felice, ricca o ben organizzata. E una popolazione che diminuisce non è automaticamente condannata al collasso.

La domanda vera non è solo quante persone ci sono, ma come vivono quelle persone.

Meno bambini oggi significano meno adulti domani. Questo è ovvio. Ma non dice tutto. Quegli adulti saranno istruiti? Avranno un lavoro stabile? Saranno in salute? Le donne potranno partecipare davvero al mercato del lavoro? Gli anziani resteranno autonomi più a lungo? I migranti saranno integrati? La tecnologia aiuterà a produrre e curare meglio?

È qui che la tesi diventa interessante. Secondo Lutz e Marois, la sostenibilità economica dipende più dalla qualità della popolazione che dalla sola dimensione. Una fertilità più bassa può anche permettere maggiori investimenti per ogni figlio: più istruzione, più salute, più competenze. Meno culle, insomma, ma non necessariamente meno futuro.

Il punto non è dire che un figlio in meno faccia bene all’economia. Sarebbe assurdo. Il punto è che il rapporto tra natalità e prosperità è meno automatico di quanto spesso raccontiamo.

Un giovane disoccupato non salva il sistema pensionistico solo perché è giovane. Un sessantenne sano e formato può continuare a contribuire alla società. Una donna esclusa dal lavoro è capitale umano sprecato. Un migrante non integrato resta ai margini, mentre un migrante inserito può diventare una risorsa decisiva.

Pochi figli non vuol dire nessun problema

Qui però serve una grande cautela. Dire che la bassa natalità non è automaticamente la fine del mondo non significa dire che non sia un problema. Lo è, eccome. Si vede nelle scuole che chiudono, nei paesi che si svuotano, negli ospedali che faticano a trovare personale, nelle famiglie sempre più piccole, negli anziani che hanno meno figli e meno nipoti su cui contare. Si vede nei bilanci pubblici, nelle pensioni, nella sanità, nella solitudine.

La differenza è un’altra: la denatalità non produce lo stesso futuro ovunque. In un Paese che investe in scuola, salute, lavoro femminile, assistenza, produttività e integrazione, una popolazione più piccola può reggere meglio. In un Paese che lascia tutto sulle spalle delle famiglie, invece, pochi figli diventano una frattura sociale.

Per questo le politiche familiari restano fondamentali. Asili, congedi, casa, salari, servizi e conciliazione servono non solo per “fare più bambini”, ma per permettere alle persone di vivere meglio. Anche perché molte coppie vorrebbero figli e non riescono ad averli, o ne hanno meno di quelli desiderati.

La provocazione dello studio è proprio qui. Le politiche pronataliste possono migliorare il benessere delle famiglie, ma non dovrebbero essere giudicate solo da quanti bambini in più producono. Il loro impatto diretto sulla fertilità, ricordano gli autori, è spesso modesto. Questo non le rende inutili. Le rende importanti per un altro motivo: riducono il costo umano, economico e sociale delle scelte familiari.

Forse dovremmo misurare il successo di queste politiche anche così: rendono la vita meno difficile a chi i figli li ha, a chi li vorrebbe, a chi non li avrà, a chi invecchia, a chi cura?

Investire su chi c’è

La parte più utile della provocazione di Lutz e Marois è questa: se le popolazioni diventano più piccole, ogni persona conta di più. Ogni bambino che nasce deve poter studiare meglio. Ogni giovane deve poter entrare nel lavoro senza anni di precariato inutile. Ogni donna deve poter scegliere maternità e carriera senza essere punita. Ogni anziano deve poter invecchiare con più salute e meno dipendenza. Ogni migrante deve poter diventare davvero parte della società.

Questo vale soprattutto per Paesi come Corea del Sud, Cina e Giappone, citati dagli autori perché registrano alcuni dei tassi di fertilità più bassi al mondo e vivono una forte pressione politica per aumentare il numero delle nascite. Ma vale anche per l’Europa, dove il problema non è solo avere meno bambini: è capire se le istituzioni sapranno adattarsi a società più vecchie, più piccole e più complesse.

Forse il futuro europeo non sarà salvato da un nuovo baby boom. Forse saremo meno numerosi, più anziani e più dipendenti dalla qualità delle nostre istituzioni. Ma questo non significa automaticamente essere più poveri o più tristi. La denatalità non obbliga una società al declino. La obbliga però a scegliere: continuare a rimpiangere le persone che non nascono, oppure investire molto di più su quelle che ci sono.

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