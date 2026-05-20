A New York il Comune entra nel carrello della spesa

A New York il supermercato diventa una promessa elettorale, una misura anti-povertà e un piccolo manifesto politico. Non un bonus da spendere, non un pacco alimentare, non una tessera sconto: proprio un negozio. Pubblico, di proprietà della città, pensato per vendere generi alimentari a prezzi più bassi nei quartieri dove fare la spesa è diventato un problema quotidiano.

Il sindaco Zohran Mamdani ha annunciato un nuovo supermercato municipale a The Peninsula, a Hunts Point, nel Bronx. L’apertura è prevista nel 2027, dentro un progetto più ampio che comprende anche alloggi a prezzi calmierati e spazi pubblici. È il secondo sito individuato dal Comune, dopo La Marqueta nell’East Harlem, ma dovrebbe essere il primo ad aprire operativamente. L’obiettivo dichiarato resta arrivare a cinque negozi alimentari comunali, uno per ciascuno dei cinque distretti di New York: Bronx, Manhattan, Queens, Brooklyn e Staten Island.

La formula è semplice, almeno sulla carta: usare spazi e risorse pubbliche per abbassare i costi fissi e offrire prodotti essenziali a prezzi più accessibili. “Nella città più ricca del Paese più ricco nella storia del mondo, nessuno dovrebbe soffrire la fame”, ha scritto Mamdani su X. Più che uno slogan, è il tentativo di spostare il tema del caro-spesa dal piano individuale a quello urbano: se il cibo costa troppo, non è solo un problema del singolo consumatore, ma della città.

Dove anche il supermercato diventa una disuguaglianza

Il Bronx non è stato scelto a caso. A Hunts Point il tasso di povertà è intorno al 36%, quasi il doppio della media cittadina, che si ferma al 18%. Significa che per molte famiglie il problema non è soltanto “quanto costa” la spesa, ma tutto quello che ci sta attorno: redditi bassi, affitti alti, distanza dai punti vendita, poca scelta, tempo necessario per spostarsi, qualità dell’offerta.

Nelle grandi città, il cibo fresco e conveniente non è distribuito in modo uniforme. Ci sono quartieri dove supermercati ben forniti, prodotti freschi e prezzi competitivi sono parte del paesaggio quotidiano. E altri dove la spesa si fa tra piccoli negozi più cari, prodotti confezionati, discount lontani o catene che non arrivano perché il mercato non considera conveniente investire.

È qui che il progetto di New York diventa interessante anche fuori dagli Stati Uniti. Per anni le politiche urbane hanno parlato soprattutto di case, trasporti, scuole, sicurezza. Ora il carrello entra nella stessa lista. Il supermercato smette di essere solo un esercizio commerciale e viene trattato come un pezzo di infrastruttura sociale: non diverso, nella logica, da una biblioteca, un ambulatorio di quartiere o una fermata della metropolitana.

Il nuovo negozio del Bronx nascerà nell’ex area dello Spofford Juvenile Detention Center, oggi al centro di un progetto di rigenerazione urbana che prevede 740 alloggi interamente a prezzi accessibili, oltre 50mila piedi quadrati di spazi pubblici, aree comunitarie e circa 20mila piedi quadrati per il supermercato. Non sarà quindi un punto vendita isolato, ma parte di un intervento più ampio su casa, servizi e vita di quartiere.

Prezzi bassi o concorrenza sleale?

Il piano, però, non piace a tutti. Per i sostenitori è una risposta concreta a una domanda molto semplice: come si aiuta una famiglia che lavora tutto il giorno ma fatica, comunque, a riempire il frigorifero? Per i critici, invece, il rischio è che il Comune finisca per fare concorrenza ai piccoli negozi, alle bodegas e ai supermercati indipendenti che già operano nei quartieri popolari, spesso con margini ridotti e costi in aumento.

La questione non è secondaria. Se un supermercato pubblico paga meno affitto, riceve sostegno municipale o può contare su condizioni più favorevoli, può davvero competere ad armi pari con i negozi privati? E se abbassa i prezzi, chi assorbe la differenza: il bilancio pubblico, i fornitori, i lavoratori, o il sistema nel suo complesso?

Mamdani ha rivendicato l’intervento pubblico partendo da una delle battute più celebri di Ronald Reagan. L’ex presidente repubblicano riassumeva la sua diffidenza verso lo Stato così: “Vengo dal governo e sono qui per aiutarti”. Il sindaco ha ribaltato il messaggio: oggi, ha detto, il problema è lavorare tutto il giorno e non riuscire comunque a sfamare la propria famiglia. Da qui la promessa di usare il potere del Comune per abbassare i prezzi e rendere più facile per i newyorkesi mettere il cibo in tavola.

Al netto dello scontro ideologico, la partita si giocherà su questioni molto pratiche: quali prodotti saranno venduti, a quali prezzi, con quale qualità, con quali fornitori e con quale impatto sul commercio locale. Perché un conto è annunciare il supermercato pubblico, un altro è farlo funzionare davvero.

Il caso New York dice però qualcosa di più largo. In città sempre più ricche e sempre più diseguali, il confine tra mercato e welfare si sposta. Prima la casa, poi i trasporti, ora anche la spesa. Il punto non è più solo aiutare chi non ha abbastanza reddito, ma intervenire sui luoghi e sui prezzi che rendono la vita quotidiana più difficile.

Per questo il supermercato comunale del Bronx non è soltanto una notizia americana. È una domanda aperta per tutte le metropoli: se il costo della vita sale più dei salari, fino a che punto una città deve entrare nei bisogni essenziali dei suoi abitanti? New York, per ora, risponde mettendo il Comune tra gli scaffali.

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