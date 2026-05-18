Musei, cosa impedisce a tanti bambini di visitarli

L’Italia è il paese dei musei, dei siti archeologici e dei beni Unesco. Ma per molti bambini questa ricchezza resta più vicina sulle mappe che nella vita quotidiana. La presenza del patrimonio culturale, infatti, non garantisce automaticamente la possibilità di visitarlo, comprenderlo e inserirlo nel proprio percorso di crescita.

Il 18 maggio, Giornata internazionale dei musei, questa distanza emerge con particolare chiarezza. Nel 2026 il tema scelto dall’International Council of Museums è “Musei che uniscono un mondo diviso”, con un richiamo al ruolo dei musei come luoghi di dialogo, apprendimento, inclusione e coesione sociale. Un’impostazione che sposta l’attenzione dalla sola conservazione del patrimonio alla sua funzione pubblica: rendere i musei spazi capaci di raggiungere comunità diverse, generazioni diverse e anche chi, per ragioni economiche o territoriali, li frequenta meno.

In Italia il tema ha una forza particolare, perché il paese conta 61 beni iscritti nella lista del patrimonio mondiale Unesco, il numero più alto al mondo, davanti a Cina e Germania. A questo primato si affianca una rete diffusa di musei, gallerie, aree archeologiche, monumenti e istituzioni culturali che attraversano grandi città, borghi, aree interne e territori turistici. Eppure, quando si guarda ai bambini e ai ragazzi, il patrimonio disponibile non sempre diventa patrimonio frequentato.

La questione non riguarda soltanto l’offerta culturale, ma il modo in cui questa offerta arriva davvero ai minori. Per un bambino andare in un museo dipende quasi sempre da altri: dalla famiglia, dalla scuola, dai trasporti, dagli orari, dalla presenza di iniziative dedicate, dalla capacità del territorio di costruire occasioni di accesso. È qui che il tema dei musei incrocia quello della povertà educativa, perché l’esperienza culturale non è solo tempo libero, ma una parte delle opportunità che contribuiscono alla crescita, al linguaggio, alla curiosità e alla capacità di leggere il mondo.

L’accesso alla cultura passa anche dalle condizioni familiari

Uno dei dati più netti riguarda le condizioni economiche delle famiglie. Nel 2022, tra le persone che vivevano in nuclei a basso reddito con figli, solo l’11,3% ha visitato un sito culturale. La quota sale al 22,6% tra le famiglie di fascia media e raggiunge il 36,9% tra quelle ad alto reddito, mostrando una differenza che non può essere ricondotta soltanto all’interesse individuale o alla presenza di musei sul territorio.

Il costo del biglietto è solo una parte del problema. Per molte famiglie pesano anche il trasporto, il tempo necessario per organizzare la visita, la distanza dai luoghi della cultura, la possibilità di accompagnare i figli, l’abitudine a considerare musei e mostre come esperienze ordinarie e non come occasioni eccezionali. In altri casi incidono la scarsa disponibilità di attività gratuite, la mancanza di collegamenti semplici o la difficoltà di conciliare orari, lavoro e spostamenti.

Per i minori questo aspetto è decisivo, perché la fruizione culturale raramente nasce da una scelta autonoma. Un bambino entra in un museo se qualcuno crea le condizioni perché questo accada: un genitore che lo accompagna, una scuola che organizza una visita, un’associazione che costruisce un progetto, un’istituzione culturale che propone un percorso adatto. Se questi canali non ci sono, o se sono deboli, la presenza del patrimonio resta sullo sfondo.

C’è poi un elemento meno immediato, ma rilevante: molti musei sono stati storicamente pensati per una fruizione adulta. Negli anni sono cresciuti laboratori, visite guidate per bambini, attività didattiche e percorsi per famiglie, ma non ovunque con la stessa continuità. Per un minore, entrare in un museo non significa automaticamente capirlo o sentirlo vicino. Serve mediazione, serve un linguaggio adatto all’età, serve un collegamento tra ciò che si osserva nelle sale e ciò che si studia, si vive o si immagina fuori.

In questo senso, la questione dell’accesso non coincide solo con l’ingresso fisico. Un museo può essere aperto, ma restare distante se non offre strumenti per essere attraversato e compreso da pubblici diversi. Per bambini e ragazzi, soprattutto nei contesti più fragili, la differenza la fanno spesso le attività educative, il rapporto con le scuole e la capacità di trasformare la visita in un’esperienza non episodica.

Dove i musei sono pochi, lontani o aperti meno giorni

Secondo i dati Istat richiamati da Openpolis e Con i Bambini, nel 2022 in Italia erano attivi 4.416 musei e istituzioni similari, pari a 4,8 strutture ogni 10mila minori residenti. La media nazionale, però, nasconde differenze molto ampie tra i territori. Nei comuni capoluogo si passa da Siena, con 41,2 musei ogni 10mila minori, a Ragusa e Messina, dove il valore scende a circa 0,9. Tra i 10 capoluoghi con la minore dotazione di istituti museali, 7 si trovano nel Mezzogiorno.

La distribuzione delle strutture è soltanto il primo livello dell’analisi. La disponibilità di un museo sul territorio non dice ancora quanto sia facile raggiungerlo, quanto resti aperto, se abbia attività per le scuole, se sia collegato con i mezzi pubblici o se riesca a intercettare le famiglie residenti e non solo i flussi turistici. Per questo la relazione tra patrimonio museale e accesso dei minori non è sempre lineare.

Il caso della Campania è indicativo: la regione presenta una densità museale elevata, anche per la presenza di importanti città d’arte e siti di richiamo, ma la quota di minori che hanno frequentato musei resta al 28,9%. In diverse regioni del centro-nord, invece, la percentuale di bambini e ragazzi che hanno visitato musei o mostre supera il 40%, mentre resta sotto il 30% in Basilicata, Campania, Sicilia, Puglia e Calabria; quest’ultima registra il valore più basso, pari al 23,3% nel periodo 2022-23.

Un altro elemento riguarda i giorni di apertura. Nel 2022 il 39% dei musei italiani ha dichiarato un’apertura superiore a 250 giorni l’anno, ma la quota cambia molto a seconda dei territori. Nei comuni polo, cioè nelle aree più centrali e servite, supera la metà e arriva al 54,3%; nelle aree interne si attesta invece intorno a un terzo.

Questa differenza incide sulla funzione stessa del museo. Una struttura aperta con continuità può entrare più facilmente nella programmazione delle scuole, nelle attività delle famiglie e nella vita ordinaria dei residenti. Un museo aperto in modo più discontinuo, invece, rischia di essere frequentato soprattutto in alcuni periodi dell’anno, spesso in relazione alla domanda turistica, e meno come servizio culturale stabile per chi vive nel territorio.

Il rapporto Istat sul patrimonio culturale nelle aree interne sottolinea proprio questo punto: solo il 33,5% dei luoghi della cultura in questi territori risulta aperto per più di 250 giorni l’anno, con una media di 185 giorni di apertura annuale e una maggiore propensione a soddisfare le esigenze turistiche rispetto a un’offerta continuativa per i residenti. Per un bambino che vive lontano dai grandi centri, questa discontinuità può pesare quanto la distanza fisica, perché riduce le occasioni in cui il museo può diventare parte della vita scolastica o familiare.

La scuola può accorciare la distanza

Se l’accesso ai musei dipende solo dalla famiglia, le differenze economiche e sociali rischiano di riflettersi direttamente sulle esperienze culturali dei minori. Per questo la scuola può diventare il principale canale di riequilibrio, portando bambini e ragazzi nei luoghi della cultura anche quando la visita non rientra nelle abitudini o nelle possibilità del nucleo familiare.

Nel 2022 quasi 3 musei su 4 hanno organizzato visite guidate per gruppi scolastici, pari al 73,9% del totale. La percentuale scende però quando le attività richiedono un maggiore livello di progettazione: i laboratori didattici dedicati alle scuole sono stati realizzati dal 44,8% dei musei, mentre le vere e proprie partnership con il mondo scolastico si fermano al 30,1%.

La differenza tra queste attività non è solo tecnica. Una visita guidata può rappresentare un episodio, anche importante, ma isolato. Un laboratorio didattico permette un coinvolgimento più attivo degli studenti, mentre una partnership stabile con la scuola può costruire percorsi collegati ai programmi, distribuiti nel tempo e adattati all’età dei partecipanti. È in questo passaggio che il museo può smettere di essere soltanto la meta di una gita e diventare una parte dell’infrastruttura educativa del territorio.

Il rapporto con la comunità educante conta ancora di più nei contesti segnati da fragilità economiche o culturali. Nel 2022 l’11,8% dei musei è stato coinvolto in progetti di inclusione rivolti a soggetti in condizioni di povertà economica, educativa o culturale, attraverso collaborazioni o partenariati con scuole, enti e altri attori territoriali. Nel sud continentale la quota sale al 21,7%, quasi il doppio della media nazionale.

Questo dato mostra che, accanto ai divari, esistono anche esperienze orientate a ridurre la distanza tra musei e pubblici più fragili. Non cancellano il problema, ma indicano una possibile direzione: rendere più stabile il rapporto tra istituzioni culturali, scuole e territori, soprattutto dove la fruizione dei minori è più bassa.

La Giornata internazionale dei musei, quindi, non riguarda solo la valorizzazione del patrimonio esistente. Nel caso italiano, invita anche a guardare a chi quel patrimonio riesce davvero a frequentarlo. Un paese può avere il maggior numero di siti Unesco al mondo, migliaia di musei e una storia culturale riconosciuta ovunque, ma continuare a vedere una parte dei suoi bambini entrare poco in questi spazi.

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