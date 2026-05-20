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“Giani e Morello complici sionisti”, ancora scritte per chiedere di estromettere Carrai dal Meyer

La solidarietà al governatore e al direttore generale dell'ospedale pediatrico da Forza Italia: "Ci auguriamo che i responsabili vengano trovati e sanzionati"

Cronaca
REDAZIONE
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"Giani e Morello complici sionisti", ancora scritte per chiedere di estromettere Carrai dal Meyer (foto FI)
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FIRENZE – “Esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza a Marco Carrai, al presidente Eugenio Giani e al direttore generale del Meyer Paolo Morello per l’ennesima scritta delirante, firmata con falce e martello, e che chiede ancora una volta ai vertici dell’ospedale pediatrico e della Regione Toscana di cacciare Carrai dalla presidenza della Fondazione Meyer“. Lo afferma il segretario regionale di Forza Italia Toscana, Marco Stella.

“Si tratta di gruppuscoli antagonisti fuori dal tempo e dalla storia – sottolinea Stella – che cercano visibilità per i loro deliri. Ci auguriamo che prima o poi gli autori di queste scritte vengano individuati e sanzionati adeguatamente per i messaggi di incitamento all’odio che continuano a diffondere in questa città”.

© Riproduzione riservata

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