Camion carico di carta in fiamme sull’A1 Direttissima: imponente dispiegamento dei Vigili del fuoco

Un vasto incendio ha interessato un mezzo pesante lungo il tratto appenninico dell’A1 Direttissima, rendendo necessario un massiccio dispiegamento di mezzi di soccorso per domare le fiamme e mettere in sicurezza la viabilità. L’emergenza è scattata nella mattinata di oggi, a partire dalle ore 09,30, quando il rogo si è sprigionato a bordo di un veicolo che stava percorrendo l’autostrada in direzione Nord.

L’episodio si è verificato esattamente all’altezza del chilometro 27. Secondo le informazioni disponibili, il veicolo coinvolto è un autoarticolato il cui carico era costituito da materiale cartaceo. Le fiamme si sono sviluppate con grande rapidità e violenza, arrivando ad avvolgere e distruggere in maniera completa la motrice del camion.

La gravità del rogo ha richiesto l’attivazione di una vera e propria task force antincendio. Il comando fiorentino dei Vigili del fuoco ha infatti convogliato sul luogo dell’evento i contingenti di ben quattro presidi territoriali: sono entrati in azione i distaccamenti di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Calenzano e Firenze Ovest. Il dispositivo di intervento ha visto l’impiego operativo di due squadre, supportate dall’arrivo di due autobotti necessarie per garantire un costante e adeguato approvvigionamento idrico durante le complesse fasi di spegnimento.

Al momento le autorità competenti non hanno diffuso ulteriori aggiornamenti ufficiali sulla conclusione delle operazioni di bonifica dell’area. Tuttavia, dal quadro generale della situazione e in assenza di comunicazioni di segno opposto, si presume che l’incidente non abbia causato feriti né conseguenze per l’incolumità delle persone coinvolte.