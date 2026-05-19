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Capello: “Bravo Chivu a lavore sulla testa dei giocatori”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “E’ stato un campionato molto bello da parte dell’Inter, aiutato da un Napoli che si è fermato. Chivu io l’ho portato alla Roma dall’Ajax e quindi lo conosco come giocatore e come uomo. È un ragazzo molto intelligente, è un ragazzo che sa cosa fare e all’Inter ha fatto una cosa molto difficile, perché quando entri in una squadra che ha subito quello che ha subito, con la sconfitta del Psg nella finale di Champions, è stato qualche cosa di incredibile. Ha dovuto lavorare molto nella testa dei giocatori e lì è stato molto bravo, non solo nel sistema di gioco, ma nella testa dei giocatori”. Lo ha detto Fabio Capello in una intervista all’emittente turca Trt Spor.  

L’ex ct ha parlato anche di Mondiale e della Turchia di Vincenzo Montella, ex attaccante della Roma di Capello. “A Montella io gli auguro di fare benissimo. Ho seguito la Turchia agli Europei, era già una bella squadra. Adesso ha più esperienza anche dopo la bella prestazione in Germania. Potrà essere una delle squadre che possono dare fastidio a tutti quanti. Ci sono dei giocatori molto importanti, Calhanoglu sappiamo che è il giocatore più importante, secondo me, dell’Inter, uno dei migliori centrocampisti europei in assoluto. Yildiz è un altro giocatore che fa la differenza, deve crescere. Arda Guler al Real Madrid? Deve ancora maturare. Giocare nel Madrid è proprio difficile, molto difficile, perché lì ti aspettano sempre molto e non puoi giocare con la naturalezza, con la scioltezza di sempre”, ha aggiunto Capello. 

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