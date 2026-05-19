Ecco la nuova maglia dell’Inter per la prossima stagione

(Adnkronos) – FC Internazionale Milano e Nike presentano oggi il nuovo Home Kit per la stagione 2026/27: una maglia che celebra il profondo legame tra il Club e la città di Milano, reinterpretando i codici estetici della tradizione della squadra attraverso un linguaggio contemporaneo ispirato al mondo della moda e del design. Lo annuncia il club sul suo sito.

Per la nuova stagione, Nike si ispira all’anima sartoriale e all’eleganza senza tempo di Milano, con richiami ai kit più emblematici della storia dell’Inter.

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