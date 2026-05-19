Migliaia di file con abusi su minori: la Polizia smantella un network in sette province toscane

Un vasto giro di detenzione e condivisione di materiale pedopornografico è stato stroncato in Toscana grazie all’operazione denominata ‘Net Sweeping’. L’intervento della Polizia di Stato, giunto al termine di una complessa e prolungata indagine informatica, ha portato all’arresto di sei persone e alla denuncia a piede libero di altri due soggetti.

L’attività investigativa è stata condotta dagli specialisti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per la Toscana, coadiuvati dalle relative Sezioni Operative. Per diversi mesi, gli inquirenti hanno monitorato il web, rintracciando e localizzando all’interno dei confini regionali un gruppo di utenti dedito allo scaricamento e allo scambio incessante di contenuti multimediali illeciti. I file in questione ritraevano minorenni, in alcuni casi anche in età estremamente tenera, coinvolti in atti sessuali espliciti con adulti o tra di loro.

Le indagini, che hanno affiancato metodologie tradizionali a sofisticati accertamenti tecnici, hanno permesso di dare un’identità agli otto sospettati. L’anagrafica traccia il profilo di uomini con un’età compresa tra i 45 e i 70 anni, domiciliati nelle province di Pisa, Lucca, Pistoia, Grosseto, Prato e nel territorio di Massa e Carrara.

Sulla base del solido quadro indiziario raccolto, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ha emesso specifici decreti di perquisizione a carico di tutti gli indagati. L’esecuzione simultanea dei provvedimenti ha richiesto un ingente dispiegamento di forze, con l’impiego sul campo di oltre trenta agenti della Polizia Postale.

Il blitz nelle abitazioni ha confermato le ipotesi degli investigatori: all’interno dei dispositivi informatici setacciati sono stati rinvenuti decine di migliaia di file illegali. Il materiale, in diversi casi, si presentava meticolosamente archiviato e suddiviso per specifiche categorie di interesse, un dettaglio che ha evidenziato una dedizione di natura ossessiva da parte dei possessori verso la classificazione e la diffusione di questi contenuti.