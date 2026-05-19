Dagli uffici postali all’App P, dagli Atm alle reti terze, la strategia omnicanale di Poste Video News 19 Maggio 2026 12:38 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Meloni Modi Video News Ai, Parisi: “Regolamentazione va costruita insieme a scienziati, industria e politica” Video News The italian diplomatic activity from abroad – May 11, 2026 Video News Foreign press review – May 18, 2026 Video News Carburante aerei, le mille voci dell’Ue in vista dell’estate – Eurofocus podcast, Adnkronos Video News Syngenta unisce i fili dell’agricoltura al Food&Science Festival di Mantova Video News Lavori in Corso: l’Europa e la Cina Video News Giovanni Caccamo: “Ho attraversato l’oceano per salvare i sogni” Video News Mulino Bianco lancia la nuova campagna ‘Dove la natura è una storia buona’ Video News “Assapora la purezza”: l’arte urbana porta la montagna in città Video News Levissima, “fermarsi per riconnettersi con ciò che conta” Video News Levissima, la purezza come esperienza concreta da vivere anche in città Carica altri Firenze nubi sparse enter location 19.4 ° C 20.8 ° 17.6 ° 48 % 2.1kmh 40 % Mar 22 ° Mer 25 ° Gio 28 ° Ven 30 ° Sab 31 ° Ultimi articoli Cronaca Migliaia di file con abusi su minori: la Polizia smantella un network in sette province toscane Sport nazionale Finale Europa League, Emery recordman di coppe punta al 5° trionfo Lavoro Giornata internazionale delle risorse umane, Il ruolo delle soft skills, come allenarle? Motori Il Cyber Tyre Pirelli supera l’esame della Pagani Utopia Lavoro Vacanze, i trend social decidono dove andiamo? Solo per il 6% degli italiani SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Meloni Modi Video News Ai, Parisi: “Regolamentazione va costruita insieme a scienziati, industria e politica” Video News The italian diplomatic activity from abroad – May 11, 2026 Video news Video News Meloni Modi Video News Ai, Parisi: “Regolamentazione va costruita insieme a scienziati, industria e politica” Video News The italian diplomatic activity from abroad – May 11, 2026