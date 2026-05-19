20.3 C
Firenze
martedì 19 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Robot, realtà virtuale e simulatori: a Firenze il cantiere diventa hi-tech

Al Palazzo degli Affari due giornate dedicate a studenti e imprese per mostrare il lato tecnologico del settore costruzioni

Economia
REDAZIONE
REDAZIONE
Realtà aumentata
Crediti: Immagine di rawpixel.com su Magnific
1 ' di lettura

FIRENZE – Generazione Cantiere porta al centro dell’attenzione il nuovo volto dell’edilizia. Il 21 e 22 maggio il Palazzo degli Affari di Firenze ospiterà una manifestazione dedicata all’innovazione nelle costruzioni, con l’obiettivo di avvicinare studenti e giovani professionisti a un comparto sempre più tecnologico e specializzato.

L’iniziativa, promossa da Ance Toscana e Ance Toscana Giovani, punta a superare l’immagine tradizionale del cantiere fatto soltanto di mattoni e lavori manuali. Al centro dell’evento ci saranno infatti realtà aumentata, simulatori immersivi, rilievi digitali 3D, gaming e applicazioni avanzate utilizzate già oggi nelle imprese del settore.

Per due giorni gli spazi del Palazzo degli Affari si trasformeranno in un laboratorio interattivo aperto a scuole, ITS, enti di formazione e aziende. I partecipanti potranno sperimentare direttamente strumenti e tecnologie che stanno cambiando il modo di progettare e costruire.

L’obiettivo di Generazione Cantiere è anche quello di contrastare la carenza di competenze specializzate che negli ultimi anni interessa il comparto edilizio. Le imprese cercano figure sempre più preparate nell’utilizzo di software, sistemi digitali e tecnologie innovative applicate ai cantieri.

La manifestazione coinvolge numerosi partner del mondo delle costruzioni e dei servizi collegati. Tra i partner strategici figurano Cqop Soa e Settef – Cromology Italia Spa. Come sponsor prime partecipano Hilti Italia, Link Sistemi, P.F. Progettazione Ferroviaria, RINA e TeamSystem.

All’evento prendono parte anche diverse aziende del comparto, insieme alla rete territoriale delle associazioni Ance della Toscana e a Confindustria Toscana. La manifestazione si svolge con il patrocinio della Regione Toscana e con la collaborazione di GiovaniSì e dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana. 

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
20.3 ° C
21.5 °
19.3 °
52 %
5.1kmh
40 %
Mar
22 °
Mer
24 °
Gio
28 °
Ven
28 °
Sab
28 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2427)ultimora (1232)Video Adnkronos (422)ImmediaPress (261)lavoro (111)salute (99)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati