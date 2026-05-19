Robot, realtà virtuale e simulatori: a Firenze il cantiere diventa hi-tech

FIRENZE – Generazione Cantiere porta al centro dell’attenzione il nuovo volto dell’edilizia. Il 21 e 22 maggio il Palazzo degli Affari di Firenze ospiterà una manifestazione dedicata all’innovazione nelle costruzioni, con l’obiettivo di avvicinare studenti e giovani professionisti a un comparto sempre più tecnologico e specializzato.

L’iniziativa, promossa da Ance Toscana e Ance Toscana Giovani, punta a superare l’immagine tradizionale del cantiere fatto soltanto di mattoni e lavori manuali. Al centro dell’evento ci saranno infatti realtà aumentata, simulatori immersivi, rilievi digitali 3D, gaming e applicazioni avanzate utilizzate già oggi nelle imprese del settore.

Per due giorni gli spazi del Palazzo degli Affari si trasformeranno in un laboratorio interattivo aperto a scuole, ITS, enti di formazione e aziende. I partecipanti potranno sperimentare direttamente strumenti e tecnologie che stanno cambiando il modo di progettare e costruire.

L’obiettivo di Generazione Cantiere è anche quello di contrastare la carenza di competenze specializzate che negli ultimi anni interessa il comparto edilizio. Le imprese cercano figure sempre più preparate nell’utilizzo di software, sistemi digitali e tecnologie innovative applicate ai cantieri.

La manifestazione coinvolge numerosi partner del mondo delle costruzioni e dei servizi collegati. Tra i partner strategici figurano Cqop Soa e Settef – Cromology Italia Spa. Come sponsor prime partecipano Hilti Italia, Link Sistemi, P.F. Progettazione Ferroviaria, RINA e TeamSystem.

All’evento prendono parte anche diverse aziende del comparto, insieme alla rete territoriale delle associazioni Ance della Toscana e a Confindustria Toscana. La manifestazione si svolge con il patrocinio della Regione Toscana e con la collaborazione di GiovaniSì e dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana.