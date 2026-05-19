Mercedes-AMG One, tagliando da oltre 37mila euro per l’hypercar da Formula 1

(Adnkronos) – Un tagliando da oltre 37mila euro per un’auto che ha percorso appena 185 chilometri. È il caso della Mercedes-AMG One finita al centro dell’attenzione internazionale che sarà messa in vendita praticamente nuova, presso la RM Sotheby’s con una stima compresa tra 2.650.000 e 3.000.000 di euro, con un costo del primo tagliando paragonabile al prezzo di un’auto di fascia media.

Secondo quanto riportato da diversi media automotive internazionali, l’intervento di manutenzione effettuato su questa speciale hypercar avrebbe richiesto circa 80 ore di lavoro specializzato, con costi complessivi vicini ai 37.600 euro. Una cifra che riflette l’estrema complessità tecnica della vettura, prodotta in appena 275 esemplari e sviluppata trasferendo su strada tecnologie direttamente derivate dalla Formula 1.

Il propulsore della Mercedes-AMG One ha una potenza supera i 1.000 cavalli, mentre le prestazioni dichiarate parlano di uno 0-100 km/h in meno di 3 secondi e una velocità massima superiore ai 350 km/h. L’esemplare in vendita è verniciato nella tinta speciale Sonderlackierung Reingrun, solo questa opzione costa 27.500 euro abbinata a ruote in magnesio nero opaco e pinze freno in nero lucido. L’abitacolo, di chiara ispirazione motorsport, è rivestito in pelle Nappa Magma Gray con cuciture Digitalgrun.

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