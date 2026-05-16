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Lotus rilancia con Focus 2030

Motori
REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Lotus Cars, che ha come primo azionista Geely Holding Group, rilancia la propria strategia industriale e commerciale con Focus 2030, il nuovo piano con cui il marchio britannico punta a rafforzare competitività, sostenibilità economica e identità del brand. 

La strategia si fonda su quattro pilastri: rafforzamento del marchio, approccio multi-powertrain, collaborazione con i partner industriali e maggiore disciplina finanziaria. 

“Lotus nasce dallo spirito ribelle di Colin Chapman, un’eredità che continua a guidarci ancora oggi”, ha dichiarato Qingfeng Feng CEO di Lotus Group “Con Focus 2030 andremo a ridefinire sia il brand sia il modello di business, restando però fedeli al nostro DNA. L’ingegneria, le prestazioni e il piacere di guida restano al centro della nostra visione”.
 

 

Già confermato l’arrivo della futura Lotus Type 135, nuova supercar ibrida V8 attesa nel 2028. Il modello, completamente inedito, sarà equipaggiato con una motorizzazione ibrida da oltre 1.000 cavalli e verrà prodotto in Europa. 

Al centro del piano industriale si conferma la tecnologia proprietaria X-Hybrid, sviluppata per combinare prestazioni elevate, lunga autonomia e coinvolgimento alla guida. 

Lotus adotterà una strategia multi-powertrain costruita su motori termici, ibridi plug-in ed elettrici, con una ripartizione iniziale prevista del 60% PHEV e 40% BEV nel portafoglio elettrificato. 

Resta centrale anche la gamma elettrica composta da Lotus Emeya, Lotus Eletre e Lotus Evija, che secondo l’azienda ha contribuito ad ampliare la base clienti anche grazie ad una architettura a 800 Volt che caratterizza il segmento premium elettrico. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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