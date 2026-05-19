Perde il controllo dell’auto e si schianta: grave una donna di 71 anni

ROCCASTRADA – Un gravissimo incidente stradale si è verificato nella serata di ieri (18 maggio) nel territorio comunale di Roccastrada, dove un’automobilista è rimasta ferita in modo serio dopo aver perso il controllo del proprio mezzo. L’allarme alla centrale operativa del 118 dell’Asl Toscana Sud Est è scattato poco prima delle 22.

Il sinistro, che ha visto coinvolta un’unica vettura, si è consumato in via Roma a Roccatederighi. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, la conducente – una donna di 71 anni – ha perso stabilità finendo per schiantarsi. L’impatto è stato violento e ha richiesto l’immediata attivazione della macchina dei soccorsi.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza infermieristica della Misericordia di Roccastrada insieme alle squadre dei vigili del fuoco, necessarie per mettere in sicurezza l’abitacolo e assistere i sanitari. Valutate le condizioni critiche della 71enne, i medici hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso regionale: l’equipaggio di Pegaso 2 è atterrato nei pressi della frazione e ha preso in carico la paziente.

La donna è stata trasferita d’urgenza in volo verso il policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, dove l’ingresso al dipartimento di emergenza e accettazione (Dea) è avvenuto con il massimo codice di gravità.

Presenti sul luogo del sinistro anche le forze dell’ordine per i rilievi di rito e per la gestione della viabilità durante le operazioni di soccorso.