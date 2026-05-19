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Getta addosso a una 95enne l’amuchina e le ruba la collana: arrestata a Firenze

L’agente della Squadra Mobile ha inseguito la donna e recuperato il gioiello sottratto con un trucco in strada

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
polizia firenze
crediti: FB | Questura di Firenze
1 ' di lettura

FIRENZE – Una donna di 41 anni è stata arrestata dalla polizia dopo aver rubato una collana a un’anziana di 95 anni nella zona di via Paisiello a Firenze.

Decisivo l’intervento di un poliziotto della squadra mobile fuori servizio, che ha assistito alla scena e ha bloccato la donna pochi istanti dopo il furto.

Secondo quanto ricostruito, l’agente avrebbe notato la 41enne aggirarsi vicino a due anziani appena salutatisi per strada. Riconoscendola come persona già nota per reati contro il patrimonio, avrebbe iniziato a seguirne i movimenti.

Poco dopo la donna avrebbe utilizzato un contenitore di amuchina per sporcare la testa e il collo della 95enne. Con la scusa di aiutarla a pulirsi, sarebbe quindi riuscita a sfilarle rapidamente la collana dal collo nascondendola in tasca. Terminato il gesto, la 41enne si sarebbe diretta verso uno scooter parcheggiato nelle vicinanze, ma è stata immediatamente fermata dal poliziotto che la stava osservando.

L’agente ha poi recuperato il monile rubato e rintracciato la vittima, nel frattempo rientrata a casa, riconsegnandole la refurtiva.

La donna, di origine peruviana e con numerosi precedenti per furto, è stata arrestata con l’accusa di furto aggravato.

L’arrestata 41enne dopo il furto a una donna di 95 anni è comparsa davanti al giudice per il rito direttissimo. Per lei sono stati disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

© Riproduzione riservata

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