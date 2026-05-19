Food: Figura (Circana Italia), ‘mercato del fuori casa trainato da nuove abitudini di consumo’ Video News 19 Maggio 2026 13:13 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Food: Åsli (Cermaq Norway), ‘qualità salmone inizia dal mare’ Video News Food: Gangsø (Norwegian Seafood Council Italia), ‘puntiamo a introdurre salmone nelle ricette Video News Food: mercato ittico italiano oltre i 4 miliardi nel 2026, crescono domanda qualità e consumo fuori Video News Dagli uffici postali all’App P, dagli Atm alle reti terze, la strategia omnicanale di Poste Video News Meloni Modi Video News Ai, Parisi: “Regolamentazione va costruita insieme a scienziati, industria e politica” Video News The italian diplomatic activity from abroad – May 11, 2026 Video News Foreign press review – May 18, 2026 Video News Carburante aerei, le mille voci dell’Ue in vista dell’estate – Eurofocus podcast, Adnkronos Video News Syngenta unisce i fili dell’agricoltura al Food&Science Festival di Mantova Video News Lavori in Corso: l’Europa e la Cina Video News Giovanni Caccamo: “Ho attraversato l’oceano per salvare i sogni” Carica altri Firenze nubi sparse enter location 20.3 ° C 21.5 ° 19.3 ° 52 % 5.1kmh 40 % Mar 22 ° Mer 24 ° Gio 28 ° Ven 28 ° Sab 28 ° Ultimi articoli Lavoro Rischi esistenziali e corporate governance, ruolo strategico Cda per protezione imprese Cronaca Getta addosso a una 95enne l’amuchina e le ruba la collana: arrestata a Firenze Lavoro Lombardia, Manageritalia: crescita frenata da scarsa managerializzazione Economia Robot, realtà virtuale e simulatori: a Firenze il cantiere diventa hi-tech Cronaca Il microcosmo che salva le coste: l’Università di Pisa mappa i batteri ‘alleati’ delle dune di San Rossore SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Food: Åsli (Cermaq Norway), ‘qualità salmone inizia dal mare’ Video News Food: Gangsø (Norwegian Seafood Council Italia), ‘puntiamo a introdurre salmone nelle ricette Video News Food: mercato ittico italiano oltre i 4 miliardi nel 2026, crescono domanda qualità e consumo fuori Video news Video News Food: Åsli (Cermaq Norway), ‘qualità salmone inizia dal mare’ Video News Food: Gangsø (Norwegian Seafood Council Italia), ‘puntiamo a introdurre salmone nelle ricette Video News Food: mercato ittico italiano oltre i 4 miliardi nel 2026, crescono domanda qualità e consumo fuori