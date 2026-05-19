20.3 C
Firenze
martedì 19 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Food: mercato ittico italiano oltre i 4 miliardi nel 2026, crescono domanda qualità e consumo fuori

Video News
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
20.3 ° C
21.5 °
19.3 °
52 %
5.1kmh
40 %
Mar
22 °
Mer
24 °
Gio
28 °
Ven
28 °
Sab
28 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2433)ultimora (1232)Video Adnkronos (426)ImmediaPress (261)lavoro (113)salute (99)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati