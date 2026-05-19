Gruppo Cap riceve in Senato premio ‘Legalità e Profitto 2026’

(Adnkronos) – Gruppo Cap, la green utility pubblica che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, ha ricevuto oggi a Roma il premio Economy “Legalità e Profitto 2026”, promosso da Economy Group in collaborazione con Rsm, società internazionale di consulenza, e con Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione.

La cerimonia di premiazione si è svolta presso la Sala degli Atti parlamentari della Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini”, nell’ambito di un appuntamento dedicato al ruolo della legalità come fattore di crescita, competitività e responsabilità per il sistema economico italiano. A ritirare il riconoscimento per l’azienda sono stati Vittorio Pacenza, Legal & Permitting Manager, e Gian Luca Oldani, Responsabile Internal Auditing.

Gruppo Cap è stata selezionata insieme ad altre 99 imprese italiane a partire dall’elenco pubblico delle aziende in possesso del rating di legalità rilasciato dall’Agcm, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Il premio valorizza le realtà che hanno ottenuto il massimo livello di rating, pari a +++, e che si sono distinte per indici di profittabilità e volume di fatturato.

Le aziende premiate sono state suddivise in tre cluster dimensionali — 0-10 milioni, 10-50 milioni e 50-500 milioni di euro di fatturato — con l’obiettivo di garantire una valutazione omogenea tra imprese comparabili per dimensione.

Il riconoscimento si inserisce in un percorso di confronto pubblico sul rapporto tra rispetto delle regole, integrità nella gestione d’impresa e performance economica. Il programma dell’evento ha previsto, tra gli altri momenti, l’intervento istituzionale del presidente Anac Giuseppe Busia, dedicato alla legalità come fattore cruciale per la crescita economica del Paese, e la tavola rotonda “Vantaggi (e fatiche) della legalità”.

«Questo premio riconosce un principio che per Gruppo Cap è parte integrante del modo di fare impresa: legalità, trasparenza e risultati economici non sono dimensioni separate, ma elementi che si rafforzano a vicenda – dichiara Yuri Santagostino, Presidente e Ad di Gruppo Cap. Per una utility pubblica come la nostra, che gestisce una risorsa essenziale come l’acqua e investe ogni giorno nelle infrastrutture del territorio, agire secondo elevati standard di integrità significa tutelare cittadini, Comuni soci, imprese e comunità. La solidità economica del Gruppo nasce anche da questa responsabilità: costruire valore nel tempo, con regole chiare, controlli efficaci e una visione industriale orientata alla sostenibilità.

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