“Vi faccio fare la fine della Capovani”: arrestato dopo mesi di minacce ai sanitari

PISA – Per mesi avrebbe tempestato il reparto psichiatrico dell’ospedale Santa Chiara con telefonate insistenti e minacce rivolte al personale sanitario. Un 28enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Pisa.

L’indagine della Squadra Mobile è partita dopo diverse segnalazioni arrivate dal personale del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell’ospedale pisano.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane avrebbe contattato più volte il centralino dell’ospedale, anche in orario notturno, prendendo di mira in particolare una psichiatra del reparto.

Durante uno dei ricoveri avrebbe inoltre rivolto pesanti intimidazioni a medici e infermieri pronunciando anche la frase: “Vi faccio fare la fine della Capovani”.

Gli accertamenti avrebbero documentato una serie di comportamenti persecutori andati avanti nel tempo. Il 28enne, seguito per problematiche psichiatriche, sarebbe stato convinto di aver subito errori clinici durante il percorso di cura.

Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere con ricovero in un reparto di osservazione psichiatrica carceraria.

L’uomo è stato rintracciato a Pontedera, a casa dei genitori, dopo un periodo trascorso in Germania. Alla vista degli agenti si sarebbe barricato nell’abitazione, rendendo necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco per consentire l’ingresso delle forze dell’ordine.

L’arrestato 28enne per minacce ai sanitari del Santa Chiara è stato successivamente trasferito nel reparto di osservazione psichiatrica del carcere di Sollicciano, a Firenze.