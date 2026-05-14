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Rebuild 2026, Verones (Aprie): “Adattare strumenti e modelli organizzativi all’urgenza della transizione”

Ambiente ed Energia
REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Il sistema di pianificazione deve essere modulato e adattato per dare una risposta concreta e operativa a quella che oggi rappresenta un’urgenza. A questa urgenza bisogna rispondere con strumenti capaci di garantire tempistiche, qualità e operatività all’altezza della sfida che stiamo affrontando”. Lo ha affermato Sara Verones intervenendo a REbuild 2026, la manifestazione dedicata all’innovazione sostenibile dell’ambiente costruito in corso al Centro Congressi di Riva del Garda. 

Nel corso del panel dedicato alle regole e alla pianificazione, Verones ha evidenziato come la sostenibilità ambientale sia ormai “un elemento costituente” all’interno dei processi di progettazione, delle imprese di costruzione, della pubblica amministrazione e del sistema finanziario. “Il lavoro svolto in questi anni affinché il green non fosse più percepito come una novità è stato recepito. Oggi rappresenta un dato acquisito, anche dal punto di vista degli investimenti”, ha spiegato. 

Secondo Verones, anche i criteri ESG sono stati ormai pienamente interiorizzati dagli operatori del settore: “Non vengono più vissuti come un elemento di branding o rebranding, ma come una componente strutturale della progettazione e degli investimenti”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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