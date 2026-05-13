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Rebuild 2026, Cugno (Thales Alenia Space): “Spazio e città sempre più integrati grazie ad Ai”

Ambiente ed Energia
REDAZIONE
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(Adnkronos) – “E’ sempre un piacere per noi tornare a presenziare a questo evento di Rebuild; quest’anno, in particolare, in cui si parla della abitabilità dell’abitare, che è comune con quanto sviluppiamo come azienda nello spazio, Thales Alenia Space, infatti, è leader internazionale europeo e mondiale sullo sviluppo dei sistemi abitabili e abitati nello spazio. Pertanto, è piacevole discutere e verificare quanto c’è in comune tra gli sviluppi terrestri e gli sviluppi spaziali e quanto si può essere di trasferimento tecnologico tra un dominio e l’altro”. Lo ha detto Walter Cugno, Senior Advisor Esplorazione e Scienza – Thales Alenia Space, intervenendo al panel ‘Quando le tecnologie digitali cambiano la vita delle città e dei territori’, nella seconda giornata di lavori della dodicesima edizione di Rebuild, l’evento dedicato all’innovazione sostenibile del mondo delle costruzioni in corso al Centro Congressi di Riva del Garda (Tn). 

  

“All’interno del panel abbiamo parlato proprio di questo ed è stato veramente interessante capire soprattutto come corre la tecnologia, in questi ultimi tempi, spinta dalle potenzialità dell’intelligenza artificiale che comunque ha un impatto significativo sia su quanto viene fatto e sviluppato per le applicazioni spaziali, parimenti quanto viene fatto e sviluppato nell’applicazione terrestre”, conclude. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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