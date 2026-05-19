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Precipitano per due metri per un cedimento nel cantiere del viadotto: paura per due operai sulla A1

I due uomini, di 41 e 45 anni, sono finiti in ospedale a Careggi dopo una complessa operazione di recupero

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
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Il luogo dell'intervento (foto vigili del fuoco)
1 ' di lettura

BARBERINO DEL MUGELLO – Un grave incidente sul lavoro si è verificato oggi (20 maggio) all’interno di un cantiere autostradale nel comune di Barberino di Mugello.

Due operai, rispettivamente di 41 e 45 anni, sono rimasti feriti dopo essere precipitati da un’altezza di circa due metri a causa del cedimento improvviso di una porzione di cemento sul pilone del viadotto Macinaie, lungo l’autostrada A1 Panoramica.

L’allarme ha fatto scattare immediatamente la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provveduto a stabilizzare e immobilizzare i due lavoratori su assi spinali per evitare complicazioni. Le condizioni del 41enne sono apparse subito le più gravi: l’uomo è stato preso in carico dall’equipe dell’elisoccorso regionale Pegaso e trasportato in volo, con il codice rosso, all’ospedale di Careggi a Firenze.

Il collega di 45 anni, che ha riportato traumi fortunatamente meno severi, è stato invece trasferito in ambulanza, in codice giallo, al pronto soccorso del medesimo nosocomio fiorentino.

Particolarmente delicate le operazioni di recupero dei feriti. I vigili del fuoco, giunti tempestivamente sul viadotto, hanno dovuto trasportare i due operai a braccio lungo la passerella di collegamento situata sotto la sede stradale, fino a raggiungere l’esterno dell’area di cantiere dove attendevano i mezzi di soccorso.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i tecnici del Pisll (Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro) della Usl, incaricati di effettuare tutti i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica del cedimento strutturale e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.

© Riproduzione riservata

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