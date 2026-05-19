Rimorchio colpisce la struttura del sottopasso e perde pezzi: colpiti altri due mezzi

EMPOLI – Mattinata di caos e pesanti disagi alla circolazione nel comune di Empoli a causa di un violento impatto che ha coinvolto due mezzi pesanti e un’autovettura in via Aldo Moro e la sua scorta, proprio in corrispondenza del sottopasso della superstrada Firenze-Pisa-Livorno. L’allarme è scattato intorno alle 10 di oggi, mobilitando d’urgenza i soccorsi e le forze dell’ordine.

La dinamica del sinistro è legata al transito di un autoarticolato. Per cause in corso di accertamento, il cassone del rimorchio di un mezzo pesante, durante la marcia, ha urtato violentemente la parte dell’intradosso del sottopasso della FiPiLi. A causa del forte impatto, la centina della struttura del rimorchio si è staccata, piombando sulla carreggiata e andando a colpire un secondo mezzo pesante e un’autovettura che stavano transitando nella stessa porzione di strada. Ad avere la peggio è stata la persona alla guida dell’auto, rimasta ferita e soccorsa dal personale sanitario del 118 prima ancora dell’arrivo delle squadre d’emergenza.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del Comando di Firenze, giunti con il personale del distaccamento di Empoli. I pompieri hanno dovuto fare affidamento su un automezzo tridimensionale, dotato di una piattaforma elevatrice, per raggiungere la parte superiore del sottopasso e avviare le delicate verifiche sulla staticità e l’entità dei danni subiti dalla struttura in cemento. Successivamente, gli operatori hanno provveduto a tagliare e rimuovere le pesanti centine metalliche del rimorchio che ingombravano la strada.

Presente sul luogo dell’incidente la polizia locale, che ha completamente interdetto il transito veicolare nel tratto interessato per consentire i rilievi di rito e le operazioni di sgombero dei mezzi. La viabilità nell’intera area urbana è rimasta bloccata a lungo con inevitabili ripercussioni sul traffico locale.