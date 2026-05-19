Arezzo, la seguiva ogni giorno fino al treno: arrestato dopo mesi di paura

AREZZO – Per mesi avrebbe seguito una giovane studentessa nei tragitti quotidiani tra casa e stazione ferroviaria, arrivando in alcune occasioni anche a salire sullo stesso treno. Un uomo di 40 anni di origine indiana è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di atti persecutori.

L’indagine della Squadra mobile di Arezzo, coordinata dalla procura, è partita dalla denuncia presentata da una ragazza ventenne, che da tempo viveva in uno stato di forte ansia e paura a causa dei continui pedinamenti.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le molestie sarebbero iniziate nella primavera del 2025. L’uomo si sarebbe appostato vicino all’abitazione della giovane aspettando la sua uscita per seguirla fino alla scuola prima e successivamente fino alla stazione ferroviaria.

Con l’inizio dell’università, la situazione sarebbe peggiorata. Il quarantenne avrebbe continuato a presentarsi ogni giorno alla stazione di Arezzo, seguendo la ragazza fino ai binari e, in alcune occasioni, anche all’interno del treno.

La giovane aveva già chiesto l’ammonimento del questore, ma neppure il provvedimento avrebbe fermato le condotte persecutorie.

Dopo la denuncia, gli agenti della Squadra mobile hanno organizzato un servizio di osservazione. Le telecamere cittadine e quelle della stazione ferroviaria avrebbero documentato un nuovo pedinamento nei confronti della studentessa.

A quel punto gli investigatori sono intervenuti arrestando l’uomo in flagranza di reato.

L’arrestato 40enne per stalking a una studentessa è stato trasferito nel carcere di Arezzo. Nei giorni successivi il giudice ha convalidato l’arresto confermando la misura della custodia cautelare.