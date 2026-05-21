Italia 2026, un Paese vecchio che si regge sulle spalle delle donne

Un’Italia in equilibrio precario, salvata da un gioco di specchi migratorio, dove la stabilità numerica nasconde un “motore naturale” ormai spento: con un saldo nascite-decessi in rosso di 296 mila unità e una fecondità scesa al record minimo di 1,14 figli per donna, il ricambio generazionale è fermo. Sotto la superficie di un Paese che si frammenta in solitudini, con un terzo delle famiglie composto ormai da una sola persona, si consuma la frattura del tempo: le donne dedicano alla cura della famiglia e della casa 4 ore e 44 minuti al giorno, più del doppio rispetto agli uomini, restando intrappolate in un affanno che ne soffoca le prospettive lavorative. A catturare questo fermo immagine di un’Italia che invecchia con le sue difficoltà è il Rapporto Istat 2026. Ma andiamo con ordine

Una popolazione sorretta dalle migrazioni

Al 1° gennaio 2026, l’Italia conta 58,9 milioni di residenti, un dato apparentemente stabile rispetto all’anno precedente. Tuttavia, questa stabilità nasconde un deficit strutturale profondo: nell’ultimo decennio il Paese ha perso oltre un milione di residenti. Il 2025 si è chiuso con un saldo naturale (differenza tra nascite e decessi) negativo per 296 mila unità, compensato chirurgicamente da un saldo migratorio positivo di pari entità.

Il Paese è sempre più vecchio: l’età media ha raggiunto i 47,1 anni, con un incremento di oltre due mesi in un solo anno. Gli ultranovantenni sono aumentati del 34,6% in dieci anni, mentre la popolazione sotto i 14 anni è crollata del 16,7% nello stesso periodo. Questa trasformazione non è uniforme: mentre il Nord guadagna popolazione grazie all’attrazione migratoria, il Mezzogiorno e le aree interne soffrono un calo demografico costante, esacerbato dalla perdita di giovani qualificati.

Il collasso della fecondità

Il numero medio di figli per donna è sceso nel 2025 al minimo storico di 1,14, collocando l’Italia nel gruppo di coda dell’Unione europea insieme a Spagna e Malta. La denatalità è alimentata da fattori strutturali: le potenziali madri di oggi, nate dalla fine degli anni Settanta, sono numericamente molto meno consistenti rispetto alle generazioni del baby boom.

Un’analisi inedita mette in luce come il titolo di studio modelli il calendario riproduttivo:

Le donne con licenza media hanno una fecondità di 1,59 figli e un’età media al parto di 29,6 anni.

hanno una fecondità di e un’età media al parto di 29,6 anni. Le laureate scendono a 1,12 figli, posticipando la maternità a una media di 34,8 anni. Nelle Isole, questo dato tocca il punto critico di 1,05 figli per laureata.

Questa posticipazione rende la Procreazione medicalmente assistita (Pma) una risorsa vitale: nel 2023 ha contribuito al 3,9% della fecondità totale, ma la quota esplode al 32,1% tra le donne che diventano madri per la prima volta dopo i 40 anni.

Il divario dei desideri: la “rinuncia forzata”

Il dato più drammatico riguarda le intenzioni: il 45,3% degli individui tra i 18 e i 49 anni vorrebbe dei figli, ma la realtà è ben diversa. Tra chi dichiara che non avrà figli, ben il 62,2% compie una “rinuncia forzata” a causa di ostacoli esterni. L’incertezza economica e lavorativa frena il 42,1% dei progetti, ma emerge con forza anche il peso della “generazione sandwich”: l’11,5% di chi rinuncia a un figlio lo fa perché già schiacciato dal carico di cura verso i propri genitori anziani. Per circa 1,3 milioni di persone, il desiderio è stato rinviato così a lungo da diventare biologicamente irrealizzabile.

Il tempo della cura ha il volto delle donne

Uno dei freni invisibili alla natalità e alla carriera femminile è la profonda disparità nella gestione domestica. Nel 2023, le donne dai 25 anni in su dedicano al lavoro familiare (domestico e di cura) in media 4 ore e 44 minuti al giorno, contro le 2 ore e 6 minuti degli uomini. Il divario è di ben 2 ore e 38 minuti.

Anche nelle coppie “bi-reddito”, dove entrambi i partner lavorano, le donne svolgono ancora il 68,9% del lavoro familiare totale. Questa “povertà di tempo” ha effetti diretti sulla qualità della vita: il 26,4% delle madri occupate dichiara di sentirsi “sempre in affanno”, contro il 19,5% delle occupate senza figli. La soddisfazione per la vita crolla verticalmente per chi vive in perenne affanno (28,9% contro il 58,1% di chi non ha questa percezione).

La frammentazione delle famiglie e la solitudine degli “unici”

La struttura familiare italiana si sta semplificando e frammentando:

Le famiglie unipersonali (chi vive solo) rappresentano ormai il 37,1% del totale, una quota più che raddoppiata in trent’anni.

(chi vive solo) rappresentano ormai il del totale, una quota più che raddoppiata in trent’anni. Le coppie con figli sono crollate dal 47,9% degli anni ’90 all’attuale 28,4% .

sono crollate dal 47,9% degli anni ’90 all’attuale . I figli unici costituiscono ormai il 16,6% degli adulti (erano l’11,7% nel 2003).

Senza fratelli o sorelle, le reti familiari si allungano verticalmente (più anziani) ma si restringono orizzontalmente (meno coetanei). Questo rende la cura dei genitori anziani meno sostenibile: solo il 21,2% dei figli unici riesce a condividere il carico di assistenza con altri, contro il 37,9% di chi ha fratelli, aumentando il rischio di sovraccarico individuale.

Disuguaglianze di salute

L’invecchiamento della popolazione porta con sé un aumento della multi-cronicità, che colpisce il 22,8% dei residenti. Tuttavia, la salute segue precise linee: un uomo laureato di 30 anni ha una speranza di vita di 4,2 anni superiore rispetto a un coetaneo con la sola licenza media; il divario si amplifica sul territorio: un uomo poco istruito nelle Isole vive in media 5,7 anni meno di un laureato nel Nord-est; le regioni del Mezzogiorno (Campania e Sicilia in testa) presentano i livelli di mortalità più elevati, spesso associati a una minore efficacia delle politiche di prevenzione.

Italia 2050: la scommessa sulle donne per evitare il collasso

Le previsioni dell’Istat per i prossimi decenni sono un monito per la politica economica: se i tassi di partecipazione al lavoro rimanessero quelli attuali, entro il 2050 l’Italia perderebbe 5 milioni di persone attive, con conseguenze drammatiche su Pil, gettito fiscale e tenuta del welfare.

L’unica strategia indicata è il recupero del potenziale inespresso: nel 2025 si contano oltre 3 milioni di donne inattive per motivi familiari. Di queste, 1,1 milioni appartengono alle “forze di lavoro potenziali”. Investire massicciamente nell’occupazione femminile e in una reale condivisione dei carichi di cura non è più solo una questione di equità, ma una necessità vitale per la sopravvivenza economica del Paese.

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