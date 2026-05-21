“Buona galera”: pioggia di commenti contro Artem Tkachuk dopo l’arresto

Notte ad alta tensione per Artem Tkachuk, l’attore diventato famoso grazie al personaggio di Pino ’o Pazzo nella serie Mare Fuori.

Il 26enne sarebbe stato fermato dalla polizia a Rho, nell’hinterland milanese, dopo alcuni episodi avvenuti nel cuore della notte insieme ad altri tre ragazzi.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo avrebbe preso di mira diverse auto parcheggiate in strada, colpendo specchietti, carrozzerie e paraurti con calci e pugni.

A far intervenire le forze dell’ordine sarebbero state le telefonate dei residenti della zona, svegliati dal rumore e dalle urla provenienti dalla strada.

Gli agenti arrivati sul posto avrebbero trovato almeno quattro vetture danneggiate.

Durante il controllo, secondo quanto riferito dalla polizia, l’attore avrebbe avuto una reazione aggressiva nei confronti degli agenti, con insulti e frasi minacciose.

Per questo motivo Tkachuk sarebbe stato arrestato con l’accusa di danneggiamento aggravato in concorso, oltre a essere denunciato per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale.

La notizia ha rapidamente fatto il giro dei social, dove molti utenti hanno preso d’assalto gli ultimi post pubblicati dall’attore tra ironia, critiche e commenti durissimi.

“Eppure mi piacevi in Mare Fuori… che delusione”, scrive un utente, mentre altri hanno ironizzato sul personaggio interpretato nella serie Rai.

Negli ultimi anni il nome di Artem Tkachuk era già comparso più volte nelle cronache per altri episodi finiti all’attenzione delle forze dell’ordine.