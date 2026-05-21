Vacanze estive 2026, le mete più belle tra Italia ed Europa per organizzare il viaggio perfetto

Le vacanze estive 2026 si avvicinano e scegliere la destinazione giusta non è sempre semplice. C’è chi sogna spiagge e mare cristallino, chi preferisce temperature più fresche tra montagne e laghi, e chi punta su città europee da visitare con calma durante l’estate.

Tra le mete italiane più richieste tornano protagoniste le Isole Eolie, uno degli arcipelaghi più affascinanti del Mediterraneo. Da Lipari a Salina, passando per Stromboli e Panarea, ogni isola offre paesaggi diversi tra vulcani, mare trasparente e piccoli borghi affacciati sull’acqua. Restando in Italia, anche la Toscana continua a essere una scelta molto amata grazie alla possibilità di unire arte, mare e colline nello stesso viaggio.

Chi cerca spiagge da cartolina può puntare anche sul sud della Sardegna, tra Cagliari, il Poetto e le coste del Sulcis, oppure sul Salento, meta simbolo dell’estate italiana tra borghi bianchi, festival e località balneari molto frequentate soprattutto ad agosto.

Per chi preferisce viaggi più tranquilli e meno affollati, l’Abruzzo rappresenta una valida alternativa. Il Gran Sasso, Rocca Calascio e la Costa dei Trabocchi permettono infatti di alternare mare e montagna in pochi chilometri. Atmosfera diversa invece in Alto Adige, dove le Dolomiti e le vallate alpine diventano una delle destinazioni più richieste da chi vuole sfuggire al caldo estivo.

Tra le regioni italiane più versatili c’è anche la Liguria, ideale sia per le famiglie sia per chi ama trekking e piccoli borghi sul mare come Camogli e San Fruttuoso. Sempre molto apprezzati anche il Lago di Garda e il Lago di Como, perfetti per vacanze lente tra battelli, passeggiate e panorami lacustri.

Non mancano poi le destinazioni estere. La Slovenia continua a crescere grazie ai suoi itinerari tra Lubiana, il lago di Bled e la valle del Soča, mentre la Croazia resta una delle mete più convenienti per chi vuole mare vicino all’Italia senza spendere troppo.

Tra le città europee più amate per l’estate 2026 ci sono anche quelle dell’Andalusia, tra Siviglia, Granada e Malaga, insieme al Portogallo, dove Lisbona e Porto si alternano alle spiagge dell’Algarve. Più vicina all’Italia invece la Costa Azzurra, scelta spesso per brevi vacanze tra Nizza, Cannes e Mentone.

Per chi sogna aria fresca e panorami alpini, la Svizzera rappresenta infine una delle mete più complete, tra treni panoramici, laghi e località di montagna facilmente raggiungibili anche dall’Italia. Una soluzione sempre più scelta da chi vuole vivere un’estate diversa, lontano dalle temperature più elevate delle città.