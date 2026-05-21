“Questa è la vera frutta realistica”: esplode il dibattito sotto il video di Cedric Grolet

La frutta realistica continua a conquistare milioni di visualizzazioni sui social, ma sotto l’ultimo video pubblicato su TikTok da Cédric Grolet è esplosa anche una polemica tutta italiana.
Il celebre pastry chef francese, considerato il creatore dei dolci trompe-l’œil a forma di frutta, è tornato virale con una nuova creazione. Ma tra i commenti sono comparsi anche messaggi critici verso le imitazioni nate negli ultimi anni nelle pasticcerie italiane.
“Cedric sapessi che succede nelle province campane grazie a te”, scrive un utente in uno dei commenti più apprezzati del video.
C’è poi chi difende invece il lavoro originale del pastry chef francese, sostenendo che molte versioni viste sui social non sarebbero all’altezza dell’originale. “Questa è la vera frutta realistica… evitiamo imitazioni terribili a prezzi folli”, scrive un’utente.
Il fenomeno della frutta realistica nasce proprio dalle creazioni di Grolet all’interno dell’Hôtel Le Meurice di Parigi e negli anni è diventato uno dei trend più imitati dell’alta pasticceria mondiale.
Oggi questi dolci vengono venduti anche in Italia con prezzi che possono superare i 10 euro a monoporzione, mentre sui social il classico effetto “crack” del guscio al primo morso continua a macinare milioni di visualizzazioni.
La polemica sotto il video TikTok di Cédric Grolet dimostra però come il fenomeno sia ormai diventato qualcosa di più di una semplice moda gastronomica, trasformandosi in un vero dibattito tra originalità, imitazioni e marketing social.