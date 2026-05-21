Premio ACEA Contemporanea, annunciati i vincitori: il tema dell’acqua nel lavoro dei giovani artisti Video News 21 Maggio 2026 10:18 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Decarbonizzazione del trasporto aereo, a Roma il confronto promosso da Fondazione Pacta Video News Bullismo: Tirillò (Asi), ‘bisogna capire la lingua dei giovani’ Video News Bullismo: Di Paola (Coni), ‘molto rigidi con radiati per molestie’ Video News Bullismo: Aspromonte (Accademia Dei Campioni), ‘lo sport canalizza la rabbia’ Video News Salus tv n° 20 del 20 maggio 2026 Video News Tumori: Hpv-correlati, cresce fiducia italiani su prevenzione, ma lontano il target del 2030 Video News Flotilla: Della Valle (M5S), “EU fa orecchie da mercante mentre Israele apre il fuoco su persone” Video News Martuscello (FI): “Da Weber possibilità di estendere deroga al Patto sulla difesa all’energia” Video News Satispay lancia Educazione Previdenziale per futuro economico di aziende e dipendenti Video News The italian diplomatic activity from abroad – May 18, 2026 Video News Foreign press review – May 18, 2026 Video News Trasporti: Mascaretti (FdI), ‘Sostenibilità passa da innovazione e carburanti a basso impatto’ Carica altri Firenze poche nuvole enter location 26.3 ° C 27.6 ° 25.3 ° 46 % 3.1kmh 20 % Gio 27 ° Ven 29 ° Sab 29 ° Dom 29 ° Lun 30 ° Ultimi articoli Cronaca Forza l’ingresso del supermercato e cerca di rubare nelle casse: arrestato Euro Zoom Perché Washington sta voltando le spalle alla difesa europea? Primo Piano Estrae un’arma in auto e ferisce accidentalmente l’amico: 22enne ai domiciliari Motori Mercedes-AMG GT Coupé4 elettrica con oltre 1.100 CV Motori Michelin Tire Digital Twin: pneumatico diventa intelligente SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Decarbonizzazione del trasporto aereo, a Roma il confronto promosso da Fondazione Pacta Video News Bullismo: Tirillò (Asi), ‘bisogna capire la lingua dei giovani’ Video News Bullismo: Di Paola (Coni), ‘molto rigidi con radiati per molestie’ Video news Video News Decarbonizzazione del trasporto aereo, a Roma il confronto promosso da Fondazione Pacta Video News Bullismo: Tirillò (Asi), ‘bisogna capire la lingua dei giovani’ Video News Bullismo: Di Paola (Coni), ‘molto rigidi con radiati per molestie’