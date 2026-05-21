Off Campus, ecco perchè non possiamo fare a meno di guardarla

Off Campus è la nuova serie romance su Prime Video tratta dai romanzi bestseller di Elle Kennedy, già disponibile dal 13 maggio con otto episodi. Al centro della prima stagione ci sono Hannah Wells, studentessa di musica e Garrett Graham, promessa dell’hockey della Briar University, interpretati da Ella Bright e Belmont Cameli.

La serie adatta il primo libro della saga, Il contratto, costruendo la storia intorno al fake dating: un accordo sentimentale nato per convenienza che finisce per trasformarsi in qualcosa di più profondo. Meccanismo che suscitò grande interesse in altre serie tv di successo come Bridgerton.

Tra battute, tensione romantica e dinamiche da campus americano, Off Campus punta su ingredienti già molto riconoscibili per il pubblico del romance contemporaneo.

Il successo nasce anche dalla forza della fanbase. I libri di Elle Kennedy sono diventati un riferimento del romance online, soprattutto grazie al passaparola su BookTok. La serie non prova a reinventare il genere, ma a riportarne sullo schermo i codici più amati: sport, amicizia, attrazione, conflitti interiori e personaggi pensati per creare subito identificazione.

Off Campus suscita curiosità e passione affrontando anche temi più delicati, tra cui abusi, fiducia e difficoltà personali, senza appesantire il racconto. Il rapporto tra Hannah e Garrett diventa così anche un percorso sulla sicurezza emotiva e sulla possibilità di affidarsi all’altro.

Prime Video ha già rinnovato la serie per una seconda stagione ancor prima del debutto, confermando l’interesse per l’universo narrativo di Briar University.

Il prossimo ciclo dovrebbe ampliare le storie degli altri personaggi, mantenendo Hannah e Garrett all’interno del racconto.