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Estrae un’arma in auto e ferisce accidentalmente l’amico: 22enne ai domiciliari

L'incidente nella notte fra il 28 e il 29 marzo a Calenzano. Il proiettile ha raggiunto un ragazzo di 20 anni ferendolo nella parte bassa del corpo

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
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tribunale di Prato
Il tribunale di Prato
1 ' di lettura

CALENZANO – Un colpo di pistola esploso all’interno di un’auto dopo una serata in discoteca, un giovane ferito e un arresto disposto dalla procura di Prato. È questo il quadro ricostruito dagli investigatori dopo quanto avvenuto nella notte tra il 28 e il 29 marzo scorso a Calenzano.

Secondo quanto emerso dalle indagini, quattro ragazzi di nazionalità albanese stavano rientrando dopo una serata trascorsa in discoteca quando, durante il tragitto a bordo di una Volkswagen Polo, uno dei giovani avrebbe estratto una pistola facendo partire accidentalmente un colpo.

Il proiettile ha raggiunto un ragazzo di 20 anni ferendolo nella parte bassa del corpo. Gli investigatori ritengono che una componente metallica del sedile abbia deviato la traiettoria del proiettile evitando conseguenze potenzialmente mortali.

Il giovane era stato accompagnato in ospedale e medicato con una prognosi iniziale di dieci giorni.

Le prime dichiarazioni fornite agli inquirenti sarebbero però apparse contraddittorie e poco convincenti. La svolta nelle indagini sarebbe arrivata solo dopo il ritrovamento di un proiettile all’interno dell’auto, successivamente consegnata alla polizia.

Le testimonianze raccolte avrebbero poi permesso di ricostruire la dinamica dell’accaduto e di confermare che il colpo sarebbe partito mentre i ragazzi si trovavano ancora nell’abitacolo.

Secondo la procura, le intercettazioni effettuate nel corso delle indagini avrebbero inoltre evidenziato una certa familiarità del giovane arrestato con le armi da fuoco.

Per il 22enne il giudice per le indagini preliminari ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, misura eseguita dalla squadra mobile di Prato.

© Riproduzione riservata

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