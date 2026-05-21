Maxi blitz tra Vicenza e Pisa: arresti per rapine e furti

PISA – Dalle prime ore della mattina è in corso una maxi operazione dei carabinieri contro rapine e furti che coinvolge anche il territorio pisano.

L’attività, coordinata dalla procura di Vicenza, punta a smantellare un gruppo criminale ritenuto responsabile di numerosi colpi messi a segno tra Veneto e Toscana.

Nel blitz sono impegnati circa 100 carabinieri dei comandi provinciali di Pisa e Vicenza, supportati dai reparti speciali delle aliquote di primo intervento (Api), dalle squadre operative di supporto (Sos) e dalle unità cinofile.

Tra le aree coinvolte nell’operazione c’è anche la provincia di Pisa, interessata da arresti e controlli dei carabinieri.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo sarebbe accusato di aver organizzato in maniera sistematica rapine e furti, operando attraverso una struttura stabile e radicata sul territorio.

Nel corso delle perquisizioni i carabinieri stanno cercando armi e materiale ritenuto collegato alle attività del gruppo.

La maxi operazione dei carabinieri contro rapine e furti è ancora in corso e ulteriori dettagli verranno diffusi nelle prossime ore dagli investigatori.