Liste d’attesa in Toscana, un anno per una Moc: il caso di una paziente oncologica finisce in Regione

FIRENZE – Liste d’attesa Toscana ancora al centro dello scontro politico in Regione dopo il caso di una donna fiorentina in follow up oncologico che, tentando di prenotare una Moc, si è vista assegnare un appuntamento per il 4 maggio 2027.

A denunciare la vicenda è il capogruppo di Marco Stella, che ha presentato un’interrogazione urgente parlando di una situazione “semplicemente scandalosa”. Secondo quanto riferito dall’esponente di Forza Italia, la paziente aveva una prescrizione medica che indicava chiaramente la necessità di effettuare l’esame entro 60 giorni, dunque non oltre il 15 luglio prossimo.

La Moc, ossia la mineralometria ossea computerizzata, è un esame diagnostico utilizzato per valutare la densità minerale delle ossa ed è spesso inserito nei percorsi di controllo successivi a patologie oncologiche. Proprio per questo, Stella sottolinea la gravità della tempistica assegnata a una persona considerata fragile dal punto di vista sanitario.

“Che sanità è quella che tratta così i suoi pazienti più fragili e bisognosi?” attacca il consigliere regionale, che collega il caso al problema più ampio delle attese nel sistema sanitario toscano. Secondo Stella, oltre il 60% delle prestazioni sanitarie nella regione supererebbe i tempi previsti, con un peggioramento progressivo sia per gli esami diagnostici sia per le visite specialistiche.

Nel mirino finiscono anche le cosiddette “liste chiuse”, ovvero le difficoltà o l’impossibilità di prenotare alcune prestazioni sanitarie. Una situazione che, secondo il capogruppo azzurro, starebbe spingendo sempre più cittadini verso strutture private oppure alla rinuncia alle cure.

Nel suo intervento, Stella cita anche una recente indagine di Facile.it secondo cui nel 2025 in Toscana circa 560mila persone avrebbero rinunciato a curarsi per motivi economici o per i tempi troppo lunghi del servizio sanitario. Un fenomeno che riguarderebbe anche l’aumento delle richieste di prestiti destinati alle spese mediche, con importi medi superiori ai 5mila euro.