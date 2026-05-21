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Musica, testimonianze e letture: a Pisa gli studenti scoprono il valore delle cure palliative

Alla Stazione Leopolda l’evento conclusivo di ‘Passi di gioventù verso la luce’ con scuole, associazioni e hospice

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
REDAZIONE
Cultura delle cure palliative
Crediti: Ufficio Stampa
1 ' di lettura

PISA – Una giornata dedicata alla riflessione, alla musica e alla lettura per avvicinare i giovani al tema della cura e dell’accompagnamento delle persone fragili. Si è concluso alla Stazione Leopolda il progetto Passi di gioventù verso la luce – Lettura e musica in hospice, iniziativa nata all’interno del Servizio di cure palliative della Zona Pisana diretto da Angela Gioia.

Il percorso ha coinvolto numerose scuole del territorio attraverso attività educative dedicate alla lettura, alla musica e al confronto sul valore umano e sociale delle cure palliative. Protagonisti gli studenti dell’Iti Da Vinci, del liceo Carducci, del liceo classico Galilei-Pacinotti, dell’istituto comprensivo Gamerra, del liceo Buonarroti e del gruppo adulti Come per mano con gli studenti.

Durante l’appuntamento conclusivo si sono alternati momenti musicali, letture e testimonianze, in un clima partecipato che ha visto presenti studenti, insegnanti, volontari e cittadini. L’obiettivo del progetto era quello di promuovere tra i ragazzi una maggiore consapevolezza sul significato della cura, dell’ascolto e della vicinanza alle persone nelle fasi più delicate della vita.

Il progetto sulle cure palliative ha unito scuola, sanità e volontariato in un’esperienza condivisa che ha coinvolto anche famiglie e associazioni del territorio. L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione di numerosi soggetti locali, tra cui l’associazione AsteroideA, il Rotary Club Pisa, il Comune di Pisa e la Zona Distretto Pisana.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Rosanna Prato, presidente di AsteroideA, e a Chiara Zanobini per il coordinamento del progetto. Coinvolti anche il presidente del Rotary Club Pisa Paolo Ghezzi, l’assessora comunale Giovanna Bonanno, che ha sostenuto la concessione gratuita della Leopolda, e la direttrice della Zona Distretto Pisana Alessandra Di Bugno.

Hanno collaborato inoltre l’associazione Cure Palliative Il Mandorlo, la scuola di musica Il Pentagramma e l’Ordine di Malta, insieme a docenti, studenti e familiari che hanno preso parte al percorso educativo.

© Riproduzione riservata

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