Susanna Ceccardi vicepresidente del gruppo ‘Patriots for Europe’ al parlamento europeo

CASCINA – Susanna Ceccardi è stata nominata ufficialmente vicepresidente del gruppo Patriots for Europe al parlamento europeo.

L’eurodeputata della Lega assume così un ruolo di primo piano all’interno della terza forza politica dell’Eurocamera. “Ringrazio di cuore il presidente Jordan Bardella e tutti i colleghi per la fiducia accordatami. È un grande onore assumere l’incarico di vicepresidente del gruppo Patriots for Europe”, dichiara Susanna Ceccardi a margine della nomina.

“Noi Patriots siamo attualmente il terzo gruppo più numeroso del Parlamento Europeo e rappresentiamo la vera e unica alternativa all’attuale maggioranza che governa l’Europa. Lavoriamo per crescere ancora di più e diventare il primo. La mia nomina rafforza il contributo dell’Italia all’interno di una grande alleanza europea di popoli, identità e libertà. Come Lega e come Patriots, porteremo con ancor più determinazione a Strasburgo e Bruxelles la voce degli italiani: la voce di chi chiede sicurezza, sviluppo, lavoro e difesa delle proprie radici”.



La neo vicepresidente traccia le linee programmatiche del suo mandato, richiamando l’esperienza politica nazionale: “L’esperienza maturata in questi anni a fianco di Matteo Salvini, sin da quando era ministro dell’interno, mi ha insegnato che difendere i confini significa difendere non solo l’Italia, ma l’intera Europa. Per questo continueremo a contrastare con forza le politiche migratorie incontrollate della sinistra che hanno messo in difficoltà le nostre comunità, la nostra sicurezza e la nostra identità”.



Sul fronte economico e ambientale, Ceccardi spiega: “Portiamo avanti una visione pro-industria, pro-sviluppo e soprattutto pro-libertà d’impresa, per fermare un Green Deal ideologico che rischia di compromettere la competitività delle nostre imprese e il futuro dei nostri lavoratori. Da vicepresidente, porto in questo Parlamento la voce dei territori, delle regioni, delle comunità e delle eccellenze italiane che rappresentano il cuore vivo del nostro continente. Non vogliamo un’Europa dei burocrati, ma un’Europa dei popoli e delle nazioni”.



“Infine resta per noi centrale la dimensione valoriale: saremo in prima linea – conclude Ceccardi – nella lotta all’islam radicale, nella difesa delle donne europee e nella tutela dei valori cristiani e occidentali, che non sono negoziabili. Insieme, lavoreremo per un’Europa di Stati sovrani: un’Europa più sicura, prospera e identitaria“.