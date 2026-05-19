19.4 C
Firenze
martedì 19 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Antonella Bundu e Dario Salvetti a bordo Flotilla fermati da Israele: “Siamo sotto attacco. E’ un rapimento”

Intercettata Don Juan diretta verso Gaza con i toscani Bundu, candidata presidente Toscana Rossa regionali 2025, e Salvetti, leader ex Gkn. Palagi e Collettivo fabbrica ex Gkn: "Livelli istituzionali si attivino per liberazione". Gli ultimi video di Bundu e Salvetti: "Pare che adesso stia succedendo a noi"

PoliticaPrimo Piano
CINZIA GORLA
CINZIA GORLA
Antonella Bundu e Dario Salvetti a bordo Flotilla fermati da Israele:
(Foto Fb Global Sumud Flotilla Italia)
2 ' di lettura
Antonella Bundu e Dario Salvetti a bordo della Don Juan con la Flotilla verso Gaza sono stati intercettati martedì 19 maggio dalla Marina militare israeliana.
Antonella Bundu, candidata presidente Toscana Rossa regionali Toscana 2025, e Dario Salvetti, in prima linea con Collettivo di Fabbrica ex Gkn, hanno postato via social video poco prima essere intercettati.
(Frame video Fb Antonella Bundu)
(Frame video Fb Dario Salvetti)

 

Dario Salvetti: “Pare che adesso stia per succedere a noi. È il terzo atto di pirateria subito da barche a vela civili con aiuti umanitari in acque internazionali nel Mediterraneo che hanno la sola colpa, che non è una colpa, di provare a rompere l’assedio e portare solidarietà alla resistenza di un popolo, quello palestinese, che sta lotta per la propria terra e contro un genocidio.

Le sensazioni sono calma e tranquillità, nella piena consapevolezza che quello a cui andiamo incontro non è paragonabile a quello che le palestinesi e i palestinesi vivono ogni giorno”.

Dmitrij Palagi, Sinistra Progetto Comune, consigliere comunale Firenze: La barca della Global Sumud Flotilla su cui viaggiavano anche Antonella Bundu e Dario Salvetti è stata intercettata. Sono tra le circa cinquecento persone che componevano la flotta impegnata in una missione umanitaria contro il blocco navale illegale imposto da Israele a Gaza. Chiediamo che tutti i livelli istituzionali — Comune, Regione, Governo, Parlamento — si attivino immediatamente per la liberazione di Salvetti, Bundu e di tutte le persone trattenute sulle imbarcazioni della Flotilla. Non come gesto simbolico: come pretesa concreta, esercitando ogni canale diplomatico disponibile. Il diritto internazionale è dalla parte di chi porta aiuti umanitari in acque internazionali, non di chi li ferma con la forza”.

Collettivo di Fabbrica lavoratori Gkn Firenze: “Flotilla, rapiti Salvetti e Bundu. Intercettata la barca della Global Sumud Flotilla su cui viaggiavano i due esponenti del Collettivo di Fabbrica e della Soms Insorgiamo, Dario Salvetti e Antonella Bundu.

Tutte le forze politiche e istituzionali si attivino subito per il rilascio degli internazionali rapiti. Salvetti e Bundu sono due dei cinquecento su quella flotta, che sta portando avanti una missione umanitaria contro il blocco navale illegale di Israele nei confronti di Gaza, per la fine del genocidio e per la liberazione di tutti i detenuti palestinesi nelle carceri israeliane. Gli equipaggi hanno comunicato tutta la loro tranquillità e determinazione a fare tutto quello che è necessario per riportare l’attenzione su quello che sta vivendo il popolo palestinese e hanno annunciato che dal momento dell’intercettazione avrebbero iniziato lo sciopero della fame”.

Potere al Popolo: “Antonella Bundu e Dario Salvetti sono stati fermati e rapiti da Israele insieme ad oltre 440 attivisti della Global Sumud Flotilla.

Ora Israele spara addirittura su una missione umanitaria e di solidarietà con il popolo palestinese, in piene acque internazionali. Chiediamo l’immediata liberazione di Antonella e Dario e la tutela di tutte le persone impegnate nella missione di solidarietà.
Continuiamo a mobilitarci per la libertà di tutti i prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane, per la fine del genocidio e dell’occupazione”.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
19.4 ° C
20.8 °
18.1 °
60 %
4.6kmh
40 %
Mar
19 °
Mer
24 °
Gio
28 °
Ven
28 °
Sab
28 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2507)ultimora (1260)Video Adnkronos (436)ImmediaPress (270)lavoro (121)salute (108)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati