Antonella Bundu e Dario Salvetti a bordo Flotilla fermati da Israele: “Siamo sotto attacco. E’ un rapimento”

Dario Salvetti: “Pare che adesso stia per succedere a noi. È il terzo atto di pirateria subito da barche a vela civili con aiuti umanitari in acque internazionali nel Mediterraneo che hanno la sola colpa, che non è una colpa, di provare a rompere l’assedio e portare solidarietà alla resistenza di un popolo, quello palestinese, che sta lotta per la propria terra e contro un genocidio.

Le sensazioni sono calma e tranquillità, nella piena consapevolezza che quello a cui andiamo incontro non è paragonabile a quello che le palestinesi e i palestinesi vivono ogni giorno”.