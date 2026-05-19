Antonella Bundu e Dario Salvetti a bordo Flotilla fermati da Israele: “Siamo sotto attacco. E’ un rapimento”

Dario Salvetti: “Pare che adesso stia per succedere a noi. È il terzo atto di pirateria subito da barche a vela civili con aiuti umanitari in acque internazionali nel Mediterraneo che hanno la sola colpa, che non è una colpa, di provare a rompere l’assedio e portare solidarietà alla resistenza di un popolo, quello palestinese, che sta lotta per la propria terra e contro un genocidio.
Le sensazioni sono calma e tranquillità, nella piena consapevolezza che quello a cui andiamo incontro non è paragonabile a quello che le palestinesi e i palestinesi vivono ogni giorno”.
Dmitrij Palagi, Sinistra Progetto Comune, consigliere comunale Firenze: La barca della Global Sumud Flotilla su cui viaggiavano anche Antonella Bundu e Dario Salvetti è stata intercettata. Sono tra le circa cinquecento persone che componevano la flotta impegnata in una missione umanitaria contro il blocco navale illegale imposto da Israele a Gaza. Chiediamo che tutti i livelli istituzionali — Comune, Regione, Governo, Parlamento — si attivino immediatamente per la liberazione di Salvetti, Bundu e di tutte le persone trattenute sulle imbarcazioni della Flotilla. Non come gesto simbolico: come pretesa concreta, esercitando ogni canale diplomatico disponibile. Il diritto internazionale è dalla parte di chi porta aiuti umanitari in acque internazionali, non di chi li ferma con la forza”.
Collettivo di Fabbrica lavoratori Gkn Firenze: “Flotilla, rapiti Salvetti e Bundu. Intercettata la barca della Global Sumud Flotilla su cui viaggiavano i due esponenti del Collettivo di Fabbrica e della Soms Insorgiamo, Dario Salvetti e Antonella Bundu.
Tutte le forze politiche e istituzionali si attivino subito per il rilascio degli internazionali rapiti. Salvetti e Bundu sono due dei cinquecento su quella flotta, che sta portando avanti una missione umanitaria contro il blocco navale illegale di Israele nei confronti di Gaza, per la fine del genocidio e per la liberazione di tutti i detenuti palestinesi nelle carceri israeliane. Gli equipaggi hanno comunicato tutta la loro tranquillità e determinazione a fare tutto quello che è necessario per riportare l’attenzione su quello che sta vivendo il popolo palestinese e hanno annunciato che dal momento dell’intercettazione avrebbero iniziato lo sciopero della fame”.
Potere al Popolo: “Antonella Bundu e Dario Salvetti sono stati fermati e rapiti da Israele insieme ad oltre 440 attivisti della Global Sumud Flotilla.