Insulti omofobi al candidato consigliere di Viareggio: “È tutto in mano al mio avvocato”

VIAREGGIO – La campagna elettorale per le amministrative entra nel vivo e a Viareggio esplode una nuova polemica politica legata ai social network.

Nelle ultime ore Alessandro Santini, candidato al consiglio comunale a sostegno di Marialina Marcucci, ha denunciato pubblicamente alcuni messaggi ricevuti online, definiti dallo stesso esponente politico come attacchi a sfondo omofobo.

Il caso è nato dopo la pubblicazione, sui profili social del candidato, di uno screenshot contenente commenti attribuiti a un presunto esponente di un’altra area politica cittadina. Santini ha spiegato di aver deciso di affidare la vicenda al proprio legale.

“Ha tolto il commento, non l’avevo visto, me l’hanno mandato, ma ora l’ha ricevuto il mio avvocato”, ha scritto il candidato in un post pubblicato su Facebook.

Nel messaggio Santini ha anche aggiunto un riferimento diretto al clima politico locale: “Se questo è il centrodestra viareggino, sono ancora più convinto e contento di sostenere Marialina Marcucci sindaca”.

La vicenda ha rapidamente acceso il dibattito online, con numerosi commenti comparsi sotto il post del candidato e reazioni da parte di sostenitori e utenti intervenuti sulla discussione.

Con la decisione di rivolgersi a un avvocato, Alessandro Santini denuncia attacchi omofobi che potrebbero ora avere anche ulteriori sviluppi sul piano legale.