Danneggia il pronto soccorso del San Giuseppe di Empoli: in manette 34enne

EMPOLI – I carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Empoli hanno arrestato un cittadino nigeriano di 34 anni con l’accusa di danneggiamento di struttura sanitaria.

L’episodio si è consumato al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli, dove l’uomo era stato trasportato a causa di un evidente stato di agitazione psico-fisica. Secondo le ricostruzioni, il soggetto avrebbe inizialmente assunto un atteggiamento verbalmente aggressivo nei confronti del personale sanitario in servizio. Successivamente, dopo aver rifiutato di sottoporsi alle cure mediche, l’uomo ha manifestato la propria violenza contro la struttura: mentre cercava di allontanarsi, ha danneggiato un contenitore per rifiuti speciali senza alcun motivo apparente.

L’intervento dei militari è stato tempestivo, anche se per riportare la situazione alla calma è stata necessaria una lunga trattativa volta a fermare il soggetto e a porlo in sicurezza. Dopo essere stato condotto presso gli uffici del comando compagnia per le formalità di rito, l’uomo è stato trattenuto a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’epilogo giudiziario si è svolto il giorno successivo al tribunale di Firenze, dove l’arresto è stato convalidato. Al termine dell’udienza, l’uomo è stato rimesso in libertà.